Réunion statutaire du conseil national de la statistique (CNS) : Le ministre Sanou rappelle l’importance des données statistiques pour le développement

La 7è réunion statutaire du Conseil national de la Statistique (CNS) s’est tenue mercredi dans la salle de conférence du ministère de l’Economie et des finances à travers cette rencontre, il s’agit de requérir les avis des participants sur des actions majeures au sein du système statistique national.

Le Directeur général de l’Instat Dr Arouna Sougané dans son mot de bienvenue a remercié le ministre de l’Economie et des Finances Alousseni Sanou pour tous les efforts qu’il ne cesse de déployer en faveur du développement de la statistique dans notre pays. Le CNS, selon Dr Sougané, a pour mission d’assister le ministre en charge de la statistique dans l’élaboration de la politique statistique du Mali, dans la définition, la coordination et la programmation de l’ensemble des enquêtes, études et travaux statistiques des services publics, et dans le développement de la coopération et de la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques publiques.

Il a rappelé aussi que sous le leadership du ministre Sanou, notre pays est en train d’élaborer la vision 2063 qui définira les priorités de notre pays au cours des quarante prochaines années. “Pour mieux suivre la mise en œuvre de cet important outil de planification et évaluer son impact sur les conditions de vie de nos populations, il est indispensable de disposer des données statistiques fiables et à jour”, a déclaré le Directeur général de l’Instat. Il poursuivra que pour répondre aux besoins sans cesse croissant en informations, le SSN doit évoluer positivement et entreprendre des réformes majeures nécessaires pour son bon fonctionnement. “C’est dans ce cadre que deux projets importants sont soumis à votre appréciation au cours de la présente session. Il s’agit de la feuille de route du processus d’implémentation de l’assurance qualité au sein du SSN, dont l’objectif est de doter notre pays d’un système cohérent et global de gestion de la qualité statistique qui assure la confiance et la qualité des statistiques officielles.” Il a aussi ajouté que le deuxième document qui sera soumis à l’appréciation des participants porte sur la feuille de route du processus d’élaboration du nouveau Schéma Directeur de la Statistique y compris l’évaluation finale externe du SDS2020-2024.

“Vos avis et suggestions nous seront précieux pour emprunter le meilleur parcours et obtenir de meilleurs résultats pour l’épanouissement du Système statistique malien”, a souhaité le Directeur général de l’Instat. Il a adressé au ministre et à toutes les autorités de la transition les remerciements du monde de la statistique pour l’adoption des nouveaux textes octroyant une part de la redevance statistique à l’INSTAT. Ce qui va permettre à la structure centrale du système de jouer pleinement son rôle de coordination et d’appui aux autres structures.

Le Directeur de l’INSTAT a aussi remercié AFRISTAT, la Banque mondiale et les INS du Cameroun et du Niger pour leurs appuis techniques et financiers et le partage d’expérience dont sa structure a bénéficié.

En présidant la cérémonie d’ouverture des travaux, le ministre de l’Economie et des finances Alousseni Sanou a rappelé la place prépondérante du système statistique pour le développement d’un pays. “Une fois qu’on veut travailler pour l’avenir et le développement ça doit se faire sur la base d’informations statistiques fiables. Les statistiques sont la base de toutes les décisions et les actions qu’on doit entreprendre, et c’est à partir des statistiques qu’on peut adopter une politique cohérente tenant compte de l’ensemble des secteurs, des difficultés, des contraintes et définir la voie à suivre. C’est pour vous dire que le travail que vous faites est la base de toute les politiques que nous devons entreprendre pour l’avenir”, a reconnu le ministre de l’Economie et des finances.

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :