Section nationale des transports d’état : Oumar Niaré maintenu aux commandes pour 5 ans

Les travaux du congrès ordinaire de la Section nationale du syndicat des transports d’État (SNTE) ont eu lieu samedi dernier (9 septembre 2023) dans la salle des conférences de la Direction générale des transports (DGT). Ce congrès statutaire a été supervisé par trois représentants dûment mandatés par l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), MM. Baboye Dia et Alassane Barro représentant la DGT. Les 24 délégués (en raison de deux délégués par comité) étaient venus des douze comités syndicaux de base composant la SNTE.

Dans son discours bilan, M. Oumar Niaré (Secrétaire général du bureau sortant) a rappelé quelques acquis comme l’acquisition de 9 véhicules et 12 motos mis à la disposition des travailleurs afin de faciliter leur déplacement. Grâce à la forte implication du syndicat, a-t-il indiqué, des ristournes, des redevances maritimes et d’autres fonds bloqués devant revenir aux travailleurs, ont été débloqués. Le bureau sortant s’est également battu inlassablement pour la défense des intérêts matériels et moraux dans tous les domaines administratif, judiciaire ou social.

Candidat à sa propre succession, M. Niaré devait faire face à deux autres concurrents, notamment Ibrahima Diallo et Abdoulaye Traoré. Le nombre de votants étant connu (24 personnes), il y a eu quelques tiraillements afin de déterminer le mode de scrutin (bulletin secret ou scrutin à main levée). Après une suspension de séance pour permettre aux trois candidats de se concerter, ceux-ci ne sont pas parvenus à un consensus. Finalement, ce sont les délégués qui ont tranché avec 13 voix (sur 24) pour le bulletin secret et 11 voix pour le vote à main levée.

À l’issue du scrutin qui s’est déroulé dans la plus grande transparence, Oumar Niaré a obtenu 13 voix, contre 9 à Ibrahim Diallo et 2 à Abdoulaye Traoré. Ainsi, le Secrétaire général sortant de la Section nationale des transports d’État (SNTE) succède à lui-même pour un nouveau mandat de 5 ans.

A la fin du scrutin, les trois candidats se sont serrés la main pour prouver qu’il n’y ni vainqueur ni vaincu puisque ce sont les travailleurs de la DGT et les militants de la SNTE qui ont triomphé. Il faut rappeler que la Section nationale des transports d’État est l’organe qui gère tous les comités syndicaux de la Direction générale des transports et services extérieurs, des services rattachés, des subdivisions et des Directions régionales des transports.

