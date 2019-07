L’agence de communication Afrik-Prevent en partenariat avec la CMDT, a organisé ce samedi 6 juillet 2019 à l’hôtel Onomo de Bamako, le 4ème numéro de ‘La Matinale’. Des experts de la CMDT, l’INPS et la SOMASST, ont débattu au cours de cette session sur les thématiques : Les Pesticides : Risques et prévention ; Le stress au travail enjeux et défis pour les entreprises ; l’INPS au service de la prévention et de la réparation des risques professionnels au travail.

Cette Matinale a enregistré la présence du directeur général d’Afrik Prevent, Sidi Faskoyela et celle des conférenciers du jour, Dr Ousmane Cissé, directeur du développement à la CMDT, le Dr Lamine Diakité, expert en sécurité et santé au travail, membre de la SOMASST, et Filifing Coulibaly communicateur avancé Or, le modérateur de la rencontre.

Le Dr Ousmane Cissé, directeur du développement durable à la CMDT, dans son exposé sur ‘les pesticides : risques et prévention’, a défini le pesticide, souligné les risques liés à son utilisation et les éventuels conséquences sur la santé et l’ environnement, pour ensuite terminer avec la politique de prévention adoptée par la CMDT pour une meilleure maîtrise de risques liés à la mauvaise utilisation des pesticides.

Selon le Dr Cissé, travailler avec des pesticides sans protection adéquate est dangereux, par ailleurs il ajoute que tous les produits chimiques peuvent être toxiques et provoquer des lésions, voire la mort. Cependant le directeur du développement durable de la CMDT, assure que si les pesticides sont bien gérés dans le respect de réglementation et la politique de prévention de la société bien conduite, les risques sont minimes.

Et s’agissant du cas de la CMDT, le Dr Ousmane Cissé, déclare qu’en zone CMDT, il y a une maîtrise des risques, et dans le système de culture du coton, les pesticides présentent bien des avantages notamment dans la lutte contre les ravageurs des cultures.

Le second thème « Le stress au travail » animé par le Dr Lamine Diakité, débat du stress au travail , et le conférencier après avoir déterminé ce qu’est un stress professionnel, a parlé des facteurs internes et externes du stress au sein de l’ entreprise, et ainsi l’expert a mis en relief le lourd tribut sur la santé de l’individu et sur l’ entreprise.

En effet, selon le Dr Diakité, le stress professionnel représente un réel problème pour les travailleurs et les entreprises, il s’agit d’un phénomène qui croit avec la mondialisation à en croire ses explications.

Phénomène courant dangereux pour la santé de l’employé et causant une véritable perte au sein de la société (baisse productivité, absentéisme de l’employé etc), l’expert en santé, estime que la meilleure gestion du stress au travail passe par « un vrai dialogue social, une amélioration des relations humaines au travail ».

Ce quatrième numéro de la Matinale, aurait donc permis une fois de plus à Sidi Faskoyela et ses partenaires d’échanger et de partager leurs expériences et savoir sur la sécurité, la santé et le bien- être au travail conformément aux objectifs que s’est assignée la Matinale. En plus l’INPS par voix du Abdoulaye Maïga, s’engage aux côtés de Afrik prevent pour sensibiliser sur la sécurité et la santé au travail à travers l’émission Matinale.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

