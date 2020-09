Sidiki Diabaté en justice, ses soutiens doivent comprendre l’impossible revirement de la situation

Depuis la saisie du dossier de Sidiki Diabaté par la Brigade d’investigation judiciaire (BIJ), ses proches, familles, fans et sympathisants ne cessent de plaider sa cause sur la toile à travers des publications et des vidéos pour demander pardon au nom de l’artiste . Pardonner un acte de violences de grande atrocité, présumé innocent jusqu’à décision de justice, les multiples soutiens à Sidiki Diabaté ne lui rendent pas justice.

– Maliweb.net – « Nous demandons pardon à toutes les femmes du monde entier, mais principalement à notre chérie Mariam Sow. Donnons une seconde chance à Sidiki Diabaté pour le Mali et pour l’Afrique ».

Pour les proches de l’artiste, la leçon est comprise. Et pour cela, la présumée victime, la plaignante devrait pardonner à Sidiki Diabaté donc retirer la plainte contre Sidiki Diabaté pour agression ?

Seulement ces soutiens doivent savoir que pour le cas précis, même si Mamasita venait à retirer sa plainte, cela ne signifie point la fin de la poursuite. Aussi il faut laisser la justice faire son travail. Si Sidiki Diabaté est innocenté, l’artiste reprendra de plus belle sa carrière et prêter sa voix à de belles causes telle la lutte contre le VBG. Par contre s’il est jugé coupable, il devrait purger sa peine, mis à l’épreuve et bénéficier d’injonctions de soins afin de maîtriser sa violence. Comme ça l’artiste peut continuer sa carrière de plus belle en prêtant sa virtuosité à la Lutte contre les VBG.

De par sa partition dans une vidéo, la diva Oumou Sangaré se prête aux mimiques de la supplication au nom du social,

« Le modonifiya » malien cause de tous les maux de notre pays. Non Oumou Sangaré, Safi Diabaté, Barou Diallo , si vous aimez autant votre « fils » souffrez qu’il soit accompagné, que la justice fasse son travail, après cela la leçon sera comprise par tous les citoyens.

A travers ces sorties non seulement vous établissez la culpabilité de votre « enfant » avant même le parquet, en plus votre geste peut être perçu comme un trafic d’influence pour essayer d ‘étouffer l’affaire, comment demander le pardon à l’impardonnable qu’est cette infraction » . Ne vous médisez pas en déclarant défendre les droits des femmes et cautionner de pareils actes. Pire vous entachez votre image avec vos sorties.

Khadydiatou Sanogo/Maliweb.net

