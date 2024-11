A l’occasion du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, la Banque internationale pour le Mali (BIM-SA) dans le cadre de la Responsabilité sociétale de l’entreprise a fait un important don de kits sanitaires à l’Association malienne pour la protection des personnes atteintes d’albinisme (Ampa). La cérémonie s’est déroulée le mercredi dernier dans l’enceinte de ladite banque.

En plus du directeur général de la BIM-SA Mohamed Amine Kittane, la cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du ministre de la Santé et du développement social, du préfet de Kati et de celui du maire de la commune III.

Pour la représentante de la présidente de Ampa, Minata Samaké l’albinisme est dû à l’absence de mélanine de la peau, des yeux, des cheveux qui cause une grande sensibilité au soleil et à la lumière vive par conséquent 99% des personnes d’albinisme ont selon elle une déficience visuelle et sont susceptibles de développer un cancer de peau. Il n’existe pas de traitement pour le manque de mélanine, élément central dans l’albinisme.

“Depuis des antiquités ils ont été pour la plupart toujours sujet des violations des droits de l’Homme (discrimination stigmatisations) des fois même grave amputation et assassinat dans les pays de l’Afrique de l’est et subsaharienne”, a rappelé Minata Samaké. Toutes choses qui expliquent selon elle la mise en place d’AMPA (Association Malienne pour la Protection des personnes atteintes d’albinisme) par six jeunes filles survivantes des discriminations sous le récépissé n°=0466/G-DB du 04 juin 2015. Elle a saisi cette occasion pour expliquer la raison d’être de AMPA qui œuvre pour la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d’albinisme au Mali. Sa vision à l’en croire s’inscrit dans le cadre de la protection des personnes atteintes d’albinisme tout en leur permettant, d’accomplir leurs devoirs et jouissant pleinement de leur droit dans un environnement juste et inclusif comme les autres citoyens maliens ou africains. Elle a ajouté qu’elle a pour mission de défendre les droits de ses membres en leur offrant des moyens et les outils leur permettant de s’intégrer sur le plan politique, économique, social, culturel et professionnel.

“Dans l’optique d’atteindre ces objectifs AMPA a mené plusieurs projets phares à hauteur de cent millions dont les fonds ont été logés à la BIM. Parmi ces projets nous avons : La sensibilisation sur l’albinisme dans les communes et dans les services sociaux de bases, Albinos droits et citoyenneté, observatoire des droits des personnes atteintes d’albinisme, A nous le pouvoir réaliser en 3 phases, Equilibrons Pour un Mali plus inclusif” a-t-elle révélé.

Pour Minita Samaké plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de ces projets et elles ont donné des résultats pertinents notamment : Le changement de comportement à travers la formation sur l’albinisme de 200 agents pédagogiques, de 200 agents de forces de l’ordre et de sécurité, de 200 sages femmes. Le renforcement du développement personnel de 2000 personnes atteintes d’albinisme, La mise en place d’une Application dénommée YEFEKE qui a recensé 5000 personnes atteintes d’albinisme au Mali en 2019. S’y ajoutent la distribution de 20.000 boîtes de crèmes solaires et hydratantes, 200 verres corrigés ,4000 chapeaux à large bord dans les cinq dernières années, l’insertion professionnelle de 10 PAAs, la prise en charge de plus de 20 personnes atteintes du cancer de la peau, le parrainage de plus de 30 enfants en termes de scolarité. La formation professionnelle de 50 femmes atteintes d’albinisme.

“Ces initiatives ont non seulement permis de sensibiliser la population, mais également d’améliorer les conditions de vie des personnes atteintes d’albinisme au Mali” s’est félicitée Minata Samaké. Elle a au nom de la présidente empêchée, exprimé sa gratitude envers le Directeur Général de la Banque Internationale du Mali (BIM) l’équipe du projet et tous les personnels pour ce précieux don de kits de protection et d’entretien destinés aux personnes vivant avec albinisme. “Votre générosité est inestimable et nous aidera à accomplir notre mission à contribuer dans l’atteinte de nos objectifs et d’un grand soulagement pour les personnes atteintes d’albinisme et leurs parents dans cette période de la rentrée scolaire” a conclu la représentante de la présidente.

Intervenant au nom du comité syndical de la BIM-SA, Mamadi Touré a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre du mois d’octobre, mois de la solidarité, un moment propice pour réaffirmer leur engagement envers les couches les plus vulnérables de notre société. Il a exprimé sa reconnaissance aux représentants des différentes autorités présentes à la cérémonie.

“Aujourd’hui, nous avons l’opportunité d’agir, de donner une voix à ceux qui, bien souvent, sont réduits au silence. Les enfants atteints d’albinisme affrontent des défis d’une ampleur considérable. Ils sont souvent victimes de préjugés, d’incompréhension, et parfois même d’exclusion. En leur fournissant des kits sanitaires, nous ne leur offrons pas seulement un soutien matériel, nous leur redonnons dignité, espoir et la possibilité d’évoluer dans un environnement où ils se sentent protégés et valorisés” a déclaré Mamadi Touré. Selon lui leur action du mercredi 30 octobre ne se limite pas à un simple don. Elle témoigne d’une responsabilité collective, celle de bâtir un monde dans lequel chaque enfant, quelle que soit sa différence, peut grandir en toute sécurité. “Cela fait écho à notre devoir d’entreprise, car les actions RSE de cette nature sont essentielles, surtout en ces temps où notre pays traverse une crise multidimensionnelle, exacerbée par des événements climatiques dévastateurs tels que les inondations. Les entreprises ont le pouvoir d’être des catalyseurs de changement. En posant des actions concrètes comme celle-ci, nous semons les graines d’un avenir meilleur. Chaque geste de générosité, chaque initiative solidaire, contribue à panser les blessures d’une société en quête de réconfort et de soutien. C’est en multipliant ces actions citoyennes que nous pourrons véritablement transformer notre réalité collectif” a soutenu Mamadi Touré.

Avant de remettre ces kits, le directeur général de la Bim-Sa Mohamed Amine Kittane a réaffirmé son accompagnement (en particulier en faveur des plus vulnérables) à travers des actions sociales de cette envergure faisant de leur établissement, non seulement une Banque commerciale, mais aussi une Banque citoyenne. Il a aussi rappelé que la Banque Internationale pour le Mali, la banque aux valeurs de solidarité et d’entraide a offert le mois dernier des Kits sanitaires aux enfants démunis de la ville de Kangaba pour soutenir l’éducation à l’orée de la rentrée scolaire. Le Directeur général a au nom de la Direction félicité l’équipe RSE pour son engagement constant sans faille. “C’est grâce à leur dévouement que nous pouvons mener à bien de telles actions. A nos frères et sœurs atteints d’albinisme, nous voudrons vous dire que vous n’êtes pas seuls. La BIM-Sa est à vos côtés. Continuez à vous battre, à croire en vos rêves et à inspirer les autres par votre courage” a fait savoir le Directeur général.

Quant au représentant du ministre de la Santé et du développement social Abdoulaye Maïga il a salué ce geste de solidarité de la Banque internationale pour le Mali.

“Nous devrons préserver les valeurs de solidarité, de concorde qui font la fierté de notre pays. La solidarité est une opportunité pour maintenir la cohésion sociale entre tous les fils du pays, la philosophie qui sous-tend ce mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion est de poser des actes véritables en termes de solidarité pour faire reculer les frontières de la misère, de la pauvreté et l’indifférence. En décidant de vous investir dans ces actions vous faites de votre structure une entreprise citoyenne où l’humain occupe une place prépondérante” a expliqué le représentant du ministre avant de procéder en compagnie du Directeur Général de la BIM-Sa à la remise symbolique à des bénéficiaires.

Kassoum Théra

