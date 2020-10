Soumaïla Cissé, à Koulouba: «Je n’ai subi aucune violence ni physique ni verbale»

Arrivés à Bamako, ce jeudi aux environs 23h, Soumaïla CISSE et ses ex co-otages: Sophie PETRONIN, Nicola CHIACCHIO et Pier Luigi MACCALI, ont été reçus au Palais de Koulouba par le Chef de l’Etat, Bah N’DAW. C’était en présence du Vice-président Colonel Assimi GOITA et du Premier ministre Moctar OUANE.

«Je n’ai subi aucune violence, ni physique ni verbale», a déclaré Soumaïla CISSE interrogé par nos confrères de l’ORTM. Le Chef de l’opposition au Mali a indiqué avoir passé six mois de détention dans le grand Sahara, dans les «conditions très difficiles, dans des moments de quasi-isolement».

Apparu en parfaite condition physique et morale, Soumaïla Cissé a donné quelques détails sur son processus de libération accéléré au lendemain de l’investiture du président de la transition. «Dès le 26 septembre, il m’a été demandé de faire une vidéo pour donner signe de vie», a-t-il expliqué. Selon l’ex otage, il a été informé de l’effectivité de sa libération, le lundi 05 octobre 2020.

«Il y a des délais liés au protocole et à la sécurité qui fait que nous ne sommes pas arrivés plus tôt», a informé Soumaïla Cissé, avant de remercier l’armée malienne pour son professionnalisme et le peuple malien pour sa solidarité pendant ses moments.

Mamadou TOGOLA

