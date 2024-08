Soutien de l’Ukraine aux terroristes: Koutiala dénonce et exprime son soutien aux autorités

À l’appel des forces vives de la région de Koutiala, des centaines de manifestants ont battu le pavé, hier jeudi 8 août 2024, pour dénoncer le soutien de l’Ukraine aux terroristes et exprimer leur soutien aux autorités. La marche a été couplée à une opération de don de sang au profit des forces armées et de sécurité. A l’issue de la marche, un mémorandum a été remis aux autorités administratives qui ont donné l’assurance de l’acheminer à qui de droit.

Sur les banderoles que tenaient les marcheurs, l’on pouvait lire, entre autres, messages : «Honte aux États Terroristes.» «A bas l’Ukraine.» «Honte à l’Ukraine.» «Oui au respect de la souveraineté du Mali.» «Oui au respect de l’intégrité du territoire du Mali.» «Vive Assimi.» «Vive Tiani.» «Vive Ibrahim.» ‘’Non au silence complice de la communauté internationale face à l’attaque terroriste du Mali par l’Ukraine et ses alliés terroristes’’. ‘’Non au terrorisme et l’association des pays terroristes contre le Mali’’. ‘’ Non à la guerre par procuration au Mali’’. ‘’ Non à l’ingérence des ennemis du Mali aux affaires maliennes’’.

Dans la foule, il y avait des dizaines de drapeaux des trois pays de l’AES ainsi que de la Russie.

Selon les organisateurs, cette marche pacifique populaire couplée à un don de sang pour les FAMa a été initiée afin d’exprimer leur désaveu et leur condamnation suite à l’attaque terroriste ignoble et complotiste perpétrée contre nos forces armées et de sécurité à Tinzawatène.

Le porte-parole a déclaré que l’acte de l’Ukraine viole non seulement la souveraineté du Mali et dépasse le cadre de l’ingérence étrangère. Selon lui, c’est une volonté de transformer notre pays en un théâtre de guerre géopolitique par procuration entre les deux pôles du monde.

« Notre pays fait l’objet d’un complot des impérialistes et des vampires assoiffés de la quête de nos richesses. Et si nous ne prenons garde, c’est une nouvelle Libye, une nouvelle Somalie qui est en planification pour faire du Sahel un no man’s land », a-t-il averti.

C’est pourquoi, les forces vives de la région de Koutiala ont appelé le peuple du Sahel à rester débout sur les remparts comme un seul homme. Selon elles, le moment est venu pour le peuple du Sahel pour s’affranchir.

Les manifestants ont rassuré que le combat porté par les pères des indépendances est porté plus haut.

« La population de la région de Koutiala, à travers ses forces vives de façon inclusive, s’est mobilisée pour exprimer son soutien infaillible et indéfectible aux FAMa et aux autorités. Nous disons non au silence complice de la communauté internationale face à l’attaque terroriste contre le Mali par l’Ukraine et ses alliés terroristes ; non au terrorisme et l’association des pays terroristes ; non à la guerre par procuration au Mali ; non à l’ingérence des ennemis du Mali dans les affaires maliennes ; honte à l’Ukraine et ses soutiens complices. La population de Koutiala dit oui au respect de l’intégrité territoriale du Mali ; au respect de la souveraineté du Mali ; au respect des choix politiques des dirigeants ; au respect du choix des alliés du Mali par les Maliens », souligne la déclaration.

Aussi, la population de Koutiala réaffirme son soutien aux autorités maliennes et soutient les décisions prises à l’encontre de l’Ukraine et ses alliés terroristes. Elle demande à tous les Maliens de l’intérieur comme de la diaspora de se dresser comme un seul homme contre cette hégémonie des ennemis du Mali et de mettre tout en œuvre pour que le Mali ne devienne le théâtre de guerre des puissances par procuration.

Par ailleurs, les manifestants ont pris l’Union africaine et le reste de la communauté internationale à témoin l’affirmation des autorités ukrainiennes. Ils ont déclaré que le soutien de ce pays aux terroristes au Mali viole tous les traités internationaux. C’est pourquoi ont-ils appelé la communauté internationale à sortir de son silence à défaut d’être complice, et de condamner cette attaque terroriste lâche et ignoble contre nos FAMa.

En recevant la déclaration, le représentant du Gouverneur, entouré par plusieurs personnalités de la région, a affirmé recevoir à bras ouvert le cri de cœur des populations de Koutiala.

Selon lui, ce mémorandum démontre la volonté farouche de tout le peuple malien pour recouvrir la souveraineté dans tous les domaines, tous les plans et sur toute l’étendue du territoire national.

«L’attaque dont a fait l’objet nos FAMa et leurs alliés à Tinzawatène a ébranlé les cœurs et les esprits de tous les Maliens dignes de ce nom », a-t-il dénoncé, avant de présenter les condoléances aux familles des disparus et souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

Il a indiqué que ce mémorandum contient la volonté de tous les Maliens et qu’il sera transmis aux autorités compétentes dans les plus brefs délais.

Le représentant du gouverneur a enfin remercié les organisateurs pour cette marche qui, dit-il, encourage et réconforte davantage d’être Malien.

PAR MODIBO KONÉ

