La Société civile malienne compte plus d’investir dans la réussite de la Transition. Et pour se faire, différentes organisations se sont réunies afin de contribuer à renforcer la transparence et la réussite du processus de transition à travers une veille citoyenne inclusive et efficiente. C’est dans ce cadre que la Maison de la Presse a abrité ce mercredi 20 juillet 2022 la cérémonie de lancement du Projet de veille citoyenne des organisations de la société civile pour la réussite de la Transition.

Ils étaient nombreux les faîtières de la société civile malienne au lancement du Projet intitulé : Veille citoyenne des organisations de la société civile pour la réussite de la Transition. Il se veut une contribution à la réussite de la Transition, il entend informer les populations sur l’avancement du processus de transition et les enjeux des reformes entreprises tout en soutenant les positions communes formulées par les organisations de la société civile.

En effet, le projet mobilise différentes organisations de la société civile qui sont convenues de mettre en place ce dispositif commun de suivi et de veille citoyenne des engagements des autorités pour le suivi des actions du gouvernement pour tenir informer l’opinion nationale et internationale des résultats. Financé par le PNUD, la Minusma et l’Union Européenne pour un coût total de 54396500 FCFA sur une période de 9 mois ( juin 2022 à février 2023).

Rappelons que le document dénommé « Positionnement harmonisé de la société civile pour la refondation de l’Etat et une transition réussie au Mali », a été élaboré conjointement par le Conseil national de la société civile du Mali (CNSC), le forum des organisations de la société civile (FOSC), la coordination des associations et ONGs féminines (CAFO), le conseil national de la jeunesse du Mali (CNJ) et la plateforme des femmes-leaders du Mali (PPFLM) avec l’ appui de la Division des affaires civiles de la Minusma et de l’ONG ORFED. En plus, de la présentation du projet et ses objectifs, le président du Comité de pilotage, Badra Alou Sacko, à l’occasion, a fait lecture du document d’analyse de la situation socio-politique de la Transition par les OSC. De part ce document, les OSC donne leur appréciation de la trajectoire de la Transition et les chantiers en cours, l’analyse s’est intéressé au cadre juridique, socio-économique, politique et sécuritaire. Le consortium souligne des avancées en matière sécuritaire nonobstant la recrudescence des attaques dans certaines localités ; des avancées dans la lutte contre la corruption et l’impunité. En guise de conclusion, le consortium recommande entre autre le dialogue, l’union sacrée entre les acteurs politiques, il sollicite qu’on les fédère autour des réformes politiques et les questions électorales.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

