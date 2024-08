L’ONG Pacindha, en collaboration avec ONU-Femmes et le gouvernement allemand, a procédé, le mercredi 28 août 2024, au lancement du Projet d’appui à la lutte contre les violences faites aux femmes et filles à travers l’engagement et l’implication des hommes et garçons comme vecteurs de changement. L’atelier a été présidé par le représentant du gouverneur du district.

Le lancement a eu lieu au mémorial Modibo Kéita. Il visait à informer les autorités administratives, judiciaires, politiques, locales, les organisations féminines, les organisations de la société civile, les services techniques et l’ensemble des parties prenantes sur les activités.

ONU-Femmes, dans le cadre de son mandat de promotion de l’égalité hommes et femmes au Mali, avec le soutien financier du gouvernement de l’Allemagne, a initié le projet “Contribuer à l’élimination des discriminations et violences faites aux femmes et aux filles au Mali : les hommes et les garçons comme agents de changement”, dont Pacindha est chargé de la mise en œuvre des activités dans les régions de Kayes, Sikasso et Bamako.

Son objectif est de renforcer le leadership des hommes et des garçons pour le changement des normes sociales, la promotion des droits des femmes et des filles, l’élimination des discriminations et des violences à leur égard.

“C’est un projet de plaidoyer, de renforcement des capacités pour prévenir les violences à l’égard de nos femmes et de nos filles. Aujourd’hui, il y a beaucoup de violences auxquelles les femmes sont confrontées parmi lesquelles les viols, les agressions physiques et même les violences accompagnées de viol. C’est pourquoi, on a fait appel aux autorités traditionnelles pour voir dans quelle mesure les différentes formes de violence au Mali, à Bamako peuvent cesser”, a expliqué le président de l’ONG Pacindha, Amadou Konaté.

Mme Djiré Mariam Diallo, maire de la Commune III, a exprimé la joie et la fierté qui anime son conseil vis-à-vis de ce projet qui, dira-t-elle, contribue à l’élimination de la discrimination faite aux femmes.

L’événement a enregistré la présence de Modibo Djiré, coordonnateur des chefs de quartier, Abdramane Coulibaly, représentant de l’ONU-Femmes et Djélika Coulibaly, directrice régionale de la promotion des femmes.

Ibrahima Ndiaye

