Visite du président Goita à la doyenne d’âge de Bamako : Comment faut-il comprendre la sortie impromptue des populations de la commune III ?

Dans le cadre du lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, le président de la transition a rendu visite à la doyenne d’âge de Bamako, le 5 octobre 2023. La population de Niomirambougou et de Tomikorobougou a réservé un accueil digne d’un héros au président de la transition, parti rendre visite à la doyenne d’âge de Bamako, en commune III.

Il était à peine 18 h quand le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a quitté le domicile de la plus vieille femme de la capitale malienne, MaimounaSangaré, à Niomirambougou, en commune III du district de Bamako. Comme à l’accoutumée, le chef de l’État a apporté à cette vieille dame, âgée de 114 ans, des vivres et des non-vivres, dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

Un cachet particulier

Cette année, le président de la transition a décidé de donner un cachet particulier à cette cérémonie, hautement humanitaire et symbolique en République du Mali. Cette cérémonie qui entre dans le cadre du respect d’une des valeurs bienheureuses au Mali, la gérontocratie. Ce respect des vieilles personnes a toujours été cher au président de la transition. Depuis son investiture, le 7 juin 2021, le colonel Assimi Goitas’est toujours engagé pour la défense du droit des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, à travers sa politique de protection sociale : les œuvres sociales.

Ces visites annuelles à la doyenne de Bamako en sont une autre preuve. Mais cette année, lors de cette 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, le colonel Goita, comme dans ses habitudes, a surpris plus d’un, par son attitude sur le chemin du retour de chez la plus vieille femme du district. Le chef de l’État a décidé de marcher des kilomètres pour honorer des centaines de Maliens, sorties de façon impromptue, dans les rues de la capitale pour l’accueillir en commune III.

Un président pour qui l’humain en premier

Cette sortie improvisée des populations de Tomikorobougou et de Niomirambougou et la réponse qui lui a été réservée par le chef de l’État ont donné à cette cérémonie une valeur inestimable. Cette réponse du chef de l’État a fait voir de lui un autre visage. Celui d’un homme pour qui l’humain passe au premier plan. Il s’est montré en chef d’État investi pour la cause de sa population.

Cette sortie massive des Maliens est également un message aux organisations régionales ainsi qu’à la communauté internationale qui pensaient que les autorités maliennes se caractérisaient par leur populisme et la gouvernance par la propagande. Pourtant, un populiste ne cesse jamais de faire des tapages intempestifs, dans l’unique but de faire croire à un soutien populaire qu’il ne possède nullement. Le populiste manque donc d’humilité et se trouve généralement dans la surestimation de ses pouvoirs. Les agissements du président Goita sont loin d’être du populisme. À chaque fois qu’il organise des sorties improvisées, l’on est surpris par des milliers de Maliens venus l’accueillir et lui témoigner de leur solidarité. En rendant ainsi à ce peuple sa monnaie, le colonel Goita renforce ses liens de rapprochement avec son peuple.

Depuis son arrivée au pouvoir, c’est d’ailleurs ce qu’il a toujours fait en travaillant au rapprochement de l’administration des administrés. Aussi, il a toujours demandé au gouvernement de privilégier dans ses actions, les intérêts du peuple malien, comme souligné dans les principes qui gouverne l’action publique en République du Mali : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et du choix des partenaires opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises.

Un bain de foule hautement humaniste

C’est dans la même mouvance que le chef de l’État a prouvé au peuple malien qu’il est son fidèle serviteur. Un geste hautement apprécié par les Maliens, qui étaient très émus en voyant leur chef d’État marché dans la poussière et sous un soleil torréfiant, à leur côté.

Le Président Assimi Goita, qui s’est adonné à un véritable bain de foule, lors de cette visite à la doyenne d’âge de Bamako, était loin de penser voir une mobilisation aussi géante sur son itinéraire. Mais puisque le peuple est sorti de lui-même pour manifester sa joie et sa reconnaissance à son chef d’État, celui-ci devait-il passer incognito ou en catimini, dans son véhicule herméneutique fermé ? S’il le faisait, cela pouvait être interprété comme un manque de considération pour son peuple, engagé pour la réussite de la transition.

Assimi Goïta, à travers ce geste, a une fois de plus prouvé au peuple malien qu’il partage ses peines, qu’il est une partie intégrante de ce peuple meurtri par des années de mauvaise gouvernance et se bat pour la défense de ses intérêts. Ce bain de foule, loin d’être un geste populiste, est un acte hautement humaniste. Une valeur qui caractérise la société malienne depuis des siècles. Une société caractérisée par le respect d’autrui.

Le président de la transition est le père de tous les Maliens. Il ne cesse de montrer la bonne voie à suivre pour l’entente et la cohésion sociale au Mali.

Correspondance particulière

