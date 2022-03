Le samedi 18 mars 2022, se sont déroulés les travaux de la 21ème Assemblée Générale Ordinaire élective de la Fédération Mali de Handball. C’était à la maison des jeunes de Bamako. Les travaux ont été suivis par le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, le conseiller technique Mahamadou Sidibé, le représentant du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), non moins président de la Fédération Malienne de l’Escrime, Abdoul Wahab Zorome. Ont pris part aux travaux, les délégués venus de Kayes, de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Gao et de Bamako. L’ordre du jour de l’AG élective soumis aux délégués était axe sur la validation du rapport d’activités, le rapport financier, avant l’élection du nouveau bureau de l’instance dirigeante du Handball malien pour les 4 prochaines années. Le président sortant, général Soumana Kouyaté et son équipe, n’ayant pas souhaité se représenter pour briguer un nouveau mandat, pour l’alternance, il n’y avait de ce fait qu’un seul candidat pour briguer le fauteuil de président. Il s’agit du colonel Cheick Mamadou Cherif Avant les travaux, les représentants du ministre des sports et du Cnosm, ont invité les délégués à la retenue, à l’entente pour la stabilité au sein de la famille du Handball.

“Au nom du président du Cnosm, Habib Sissoko, se trouvant à l’extérieur du pays, je salue la présence remarquée de tous les délégués. Pour le Cnosm, cette AG est pour un contrôle de gouvernance au sein du Handball malien, chose qui est démocratique. Le Cnosm souhaite la stabilité, la concordance, l’entente, la paix. Car sans ces points rien ne peut se faire en termes d’union, de cohésion. Comme on dit au Cnosm, il faut avoir un esprit olympique pour préserver la Paix”, a dit Zoromé. Mahamadou Sidibé du ministère des sports a indiqué que la tenue de cette assemblée générale est la preuve que le pays s’inscrit dans la normalité en générale après le Covod19 en 2021 et le Handball en particulier. “Nous rappelons notre attachement indéfectible à la bonne gouvernance au sein de toutes les fédérations sportives, sans interférence aucune conformément aux textes”, dit Sidibé.

Au terme des travaux, la commission d’investiture a prononcé l’élection du Candidat colonel Cheick Tounkara pour la présidence de l’organisation pour les 4 prochaines années. Tout comme pour l’élection du nouveau président, les autres membres du bureau ont aussi été élus par vote. Seul le poste de secrétaire général est resté vacant à l’issue de cet exercice. L’assemblée a décidé en toute souveraineté de confier très rapidement cette tâche au nouveau bureau pour élire le secrétaire général. Abdoul Wahabou Zorome, membre de la commission d’investiture, explique :”Le vote a été fait poste par poste. Seul le poste de secrétaire général n’a pas requis de voie. Pour cela, il fallait que l’assemblée décide pour trouver la formule la plus adaptée et conformément aux textes pour régler la question. En toute souveraineté donc, elle a confié l’élection du secrétaire général au nouveau bureau dans les plus brefs délais.En attendant, le poste reste vacant”, a fait savoir Zorome.

Le bureau du colonel Cheick est donc composé comme suit : vice-président, colonel Major Jacob ; Trésorier général, Mme Kankou Sissy ; responsable de la communication, notre confrère du Quotidien national l’Essor, Boubacar Thiero; Secrétaire à l’organisation, Mamadou Camara.

Très ému du choix porté par ses pairs sur sa modeste personne pour diriger l’organisation durant les 4 prochaines années, colonel Cheick a salué fortement ce choix. « Je commencerai par remercier tout un chacun de vous pour m’avoir porté à la tête de notre organisation. Mais cela n’aurait été possible sans les anciens qui ont décidé de ne pas briguer un nouveau mandat afin de donner plus de souffle à la discipline et d’encourager l’esprit d’alternance dans la discipline. Je remercie tous les membres du bureau sortant pour cet esprit de clairvoyance pour notre discipline dans l’accalmie. A leur endroit, je promets de tout mettre en œuvre pour poursuivre sans relâche l’œuvre de construction du Handball entamé par eux », délcare Cheick. Selon lui, c’est le plus difficile qui commence maintenant après l’élection. Car dit-il, il va falloir sans tarder se mettre au travail pour relever les multiples défis qui se posent au handball malien pour le faire rayonner au plan africain et mondial. Cela, dit le nouveau président Cheick, par l’application de mon programme de campagne que j’ai promis de mettre en œuvre quand j’aurais votre confiance. Il s’agit notamment, dit le colonel Cheick, de structurer la fédération Malienne de Handball avec la relecture des textes tant au niveau fédéral qu’au niveau des ligues; de redynamiser, redonner vie au Handball pour la satisfaction de ses pratiquants et de ses dirigeants; d’améliorer la communication au sein de la discipline du Handball en associant plus les hommes et femmes de médias de tout bord et de toute catégorie ; rénover les terrains de Handball en état de dégradation et construire là où le besoin se fait sentir ; définir les montants du prix du champion de Handball avant le démarrage de la saison pour donner plus d’engouement à la discipline; assurer les frais de transports des équipes pour réduire les charges des ligues et clubs; créer une base de données à la fédération pour lui permettre d’avoir un fichier fiable et crédible. Pour terminer son allocution, le nouveau président a sollicité l’accompagnement des partenaires officiels de la fédération comme le Cnosm, le ministère des sports, etc., pour permettre au handball malien de rayonner davantage.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :