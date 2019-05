La première phase du championnat national de première division du basket-ball s’est achevée le dimanche. Au terme de ce premier acte, les affiches des play-offs ont été connues.

Après 14 journées d’intenses matches, ce sont donc l’AS Police et le Djoliba AC Dames qui se sont qualifiés pour cette dernière étape de la compétition tandis que l’AS Commune III et le Tata de Sikasso ont été relégués en 2e division. Chez les Messieurs, les heureux qualifiés sont l’AS Police et Attar Club de Kidal. Sur ce tableau, le Djoliba AC et le Sigui de Kayes n’ont pas pu se maintenir et seront rétrogradés en division inférieure.

Au cours des play-offs, le titre se jouera au meilleur des 3 matches. C’est-à-dire l’équipe parvenant à remporter 3 victoires sur 5 matches sera sacrée championne du Mali en Messieurs aussi bien que chez les Dames.

Les résultats de la 14eme et dernière journée

Dames :

Commune III – USFAS 63 /100

Commune VI – Tata 81/46

Attar – Police 60/62

Djoliba – Stade 65/66

Hommes:

Police – Stade 63/59

Sigui – Attar 75/76

Djoliba – Réal 45/60

USFAS – CRB 75/53

Alassane Cissouma

