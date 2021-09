Basket : Orange Mali offre prime les champions

Le 31 août 2021, Orange –Mali a célébré les basketteurs filles et garçons de U16, U18 et U19 filles. La cérémonie s’est déroulée au palais des Sports en présence du DG d’Orange –Mali, Monsieur Brelote Ba.

La société Orange-Mali sponsor officiel du Basket malien vient de se manifester de nouveau aux côtés des champions de U16 et U17 avec la récompense de leur mérite par une importante remise de chèque L’équipe nationale féminine championne pour la septième fois d’Afrique à l’Afro -basket 2021, et l’équipe masculine vice-champion d’Afrique 2021, ont honoré le drapeau malien. L’équipe masculine U16 du Caire a reçu 5 millions et l’équipe féminine U16 10 millions. En outre, l’équipe nationale féminine qui a gagné la 4ème place à la Coupe du Monde Internationale les U19 ont également reçu 5 million du sponsor en guise d’encouragement et remerciement. Les champions de 2020, n’ont pas été laissés pour compte, en effet les U18 garçon et filles respectivement champions et vice-championnes de l’Afrique à l’Afrobasket au Caire , ont été récompensés par la même occasion. Les U18 garçons ont reçu 10 millions et 5 millions pour les U18 filles . Rokia Berthé, gagnantes des titres individuels ( 5shoots paniers, meilleure marqueuse de U16), a reçu un chèque de 500 000FCFA.

La présente cérémonie a été opportune pour le DG d’Orange –Mali, aux coachs et au vice-président de FMBB( fédération malienne de basket-ball), de remercier et féliciter les championnes et champions pour la fierté apportée à tout un peuple.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

