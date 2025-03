Rivalidade – Interviewé par Romario sur YouTube, l’ailier du FC Barcelone a employé un vocabulaire plus que tranchant, alors que se profile le sommet Argentine-Brésil mardi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Le football est aseptisé en 2025, les joueurs professionnels ont tous un discours bien policé grâce à leurs 7.350 heures de media training dès le plus jeune âge. Ce poncif ne s’adapte pas du tout au contexte sud-américain, et encore moins lorsqu’on se retrouve invité par Romario dans son émission YouTube sans filtre. Et que dire lorsqu’il s’agit de faire en plus monter la sauce, à la veille d’un Argentine-Brésil éliminatoire de la Coupe du monde 2026 qui fait évidemment saliver tout le continent.

TÁ DADO O RECADO! 🔥🔥🔥🔥🔥 O Raphinha não pipocou e mandou avisar que Brasil x Argentina é PORRADA NELES! 🤣 ESSA ENTREVISTA COMPLETA VOCÊ ACOMPANHA NO YOUTUBE DA ROMÁRIOTV! 📺#RomárioTV #Argentina pic.twitter.com/9uQnmCd8xJ — RomárioTV (@Romariotv_ofc) March 23, 2025

L’heureux élu anti-langue de bois se nomme Raphinha, lancé sur des bases de Ballon d’or 2025 ces derniers mois avec le FC Barcelone. Interrogé par Romario sur la perspective d’un tel match face au rival historique de la Seleçao, l’ancien ailier du Stade Rennais s’est complètement lâché.

« On va les tabasser, sur et en dehors du terrain s’il le faut, balance le joueur de 28 ans. Je vais marquer, qu’ils aillent se faire foutre ! » OK OK, si Lionel Scaloni pourra regretter l’absence de son maître à jouer Lionel Messi pour ce sommet, il tient depuis cette « interview » le parfait carburant pour gonfler à bloc ses troupes. La cote d’une expulsion de ce brave Nicolas Otamendi, qui a déjà un contentieux avec Raphinha, est à combien ?

