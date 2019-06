Au terme d’un match insipide, aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver la faille. Un résultat nul (0-0) qui arrange les affaires du Cameroun leader du groupe F. Pour le Ghana, une victoire devient impérative face à la Guinée-Bissau.

Dans le cadre de la deuxième journée du groupe F de cette Coupe d’Afrique des Nations, la Cameroun affrontait le Ghana. Un choc décisif pour l’avenir des deux équipes dans la compétition. Victorieux lors de leur premier match face à la Guinée-Bissau (2-0), les Lions Indomptables tenants du titre devaient confirmer face aux Black Stars. Pour y parvenir, Clarence Seedorf alignait un 4-4-2 classique et effectuait quatre changements dans son onze. Ce qui profitait notamment à l’attaquant marseillais Clinton Njie. Côté Ghana, on souhaitait obtenir un premier succès dans ce groupe après le nul face au Bénin (2-2). James Appiah optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Jordan Ayew en pointe.

Le Ghana démarrait bien la rencontre et se procurait la première opportunité du match. Sur un ballon repoussé par Onana, Mensah décalait Adams à l’entrée de la surface dont la frappe enroulée passait au dessus (9e). Quelques secondes plus tard, Atsu tentait sa chance de loin mais le cadre se dérobait (12e). Décevant dans le jeu, le Cameroun ne parvenait pas à s’approcher des buts gardés par Ofori dans la première demi-heure. Les hommes d’Appiah tentaient de force le verrou avec Baba sur la gauche qui centrait pour Jordan Ayew. Mais l’attaquant ghanéen trop court ne parvenait pas à redresser la trajectoire du ballon (28e).

Onana sauvé par sa barre transversale

Les Lions Indomptables montraient enfin le bout de leur nez dans le dernier quart d’heure. Sur un corner mal négocié par la défense ghanéenne, le ballon revenait sur Kana-Biyik qui voyait sa frappe déviée en corner (34e). Les hommes de Clarence Seedorf appuyaient sur l’accélérateur avant la pause. Bien lancé sur la droite par Fai, Njie décochait une belle frappe repoussée en corner par Ofori (36e). Le Cameroun frôlait l’ouverture du score à quelques minutes de la pause. Sur la droite, Toko-Ekambi débordait et centrait au point de penalty pour Bassogog dont l’intérieur du pied était détourné en corner par Ofori (41e). Au retour des vestiaires, le Ghana reprenait le contrôle des opérations. Wakaso tentait sa chance de loin mais voyait le cadre se dérober (55e).

En manque d’inspiration, le Cameroun se heurtait à la discipline tactique ghanéenne dans le second acte. Dans le dernier quart d’heure, Seedorf tentait le tout pour le tout avec les entrées conjuguées de Choupo-Moting et Bahoken (75e). L’attaquant du PSG combinait avec Bassogog dont la frappe était déviée sur le poteau par Ofori, mais l’arbitre signalait une position de hors-jeu inexistante (81e). Dans les ultimes minutes du match, Kwabena récupérait le ballon et au terme d’une belle chevauchée décochait une lourde frappe qui s’écrasait sur la transversale d’Onana (88e). Les Black Stars poussaient en fin de match et Yiadom dans la surface voyait sa frappe bien captée par Onana (89e). Avec ce résultat nul, le Cameroun conservait la première place du groupe F avec quatre points.

Source: http://www.footmercato.net

Commentaires via Facebook :