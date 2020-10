CAN 2021: le Covid-19 menace-t-il la reprise des qualifications?

Après Libye-Togo, Tunisie U20-Comores, Guinée-Bissau-Angola, Guinée-Gambie, Mali-Iran, c’est au tour de Sénégal-Mauritanie d’être annulé. Toutes ces rencontres ont subi le même sort, mais pour des raisons différentes liées au nouveau coronavirus.

Les deux premiers matches mentionnés étaient prévus en Tunisie et ont été victimes de mesures de précautions prises par les autorités locales. La Fédération angolaise, elle, a décidé de renoncer, estimant que son homologue bissau-guinéenne n’avait pas respecté le protocole requis. La partie entre Guinéens et Gambiens, elle, ne pouvait plus se tenir fautes de joueurs disponibles, le Sily étant victime d’une vague de forfaits, entre contaminations au Covid-19 et blessures. Maliens et Iraniens se sont mis d’accord pour ne pas jouer, suite à des cas détectés chez les Aigles. Même accord entre Sénégalais et Mauritaniens suite à des tests positifs chez les Mourabitounes.

Au total, 85% des matches prévus qui concernaient des équipes nationales A africaines entre le 7 et le 13 octobre auront néanmoins eu lieu. Et si certaines délégations ont vécu des regroupements chaotiques durant cette période, d’autres (notamment d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest), contactées par rfi.fr, dressent un bilan plutôt positif. Malgré la complexité de la conjoncture mondiale, les joueurs convoqués ont réussi à venir aux rassemblements, des tests médicaux réguliers ont été effectués…

Un contexte incertain