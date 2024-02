Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l’instruction civique et Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba était face à la presse le vendredi 02 février 2024 pour faire le point de l’accompagnement fait aux aigles pendant CAN 2023. Occasion pour lui d’appeler l’ensemble des deux Nations au fair-play. Et de s’offusquer du comportement du vice-président de l’union nationale des associations des supportes des aigles du Mali (UNASAM), qui dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a lancé un SOS au public au nom des supporters maliens se trouvant actuellement en Côte d’Ivoire.

« La Côte d’Ivoire et le Mali sont deux pays frère, il n’y a pas d’animosité entre nous. Ce n’est qu’est le jeu, un match, aussi nous allons continuer à appeler tout le monde à rester fair-play comme on l’a toujours fait », a déclaré le ministre Fomba lors de cette rencontre tout en continuant par cette boutade « Même si je sais que c’est le Mali qui va gagner car nous allons remporter la Coupe » .

Se prononçant sur les autres points de la rencontre à savoir faire le point du fonds mobilisé pour assurer le bon accompagnement de l’ équipe malienne pendant la Can ; les primes et la pension des aigles ; la situation des supporters envoyés en Côte d’Ivoire etc.

Le ministre des Sports assure qu’ à ce jour chacun des joueurs possède un compte bancaire au niveau de la BNDA, et le paiement des primes est déjà avancé ( sept cent soixante-deux millions ont été payés aux Aigles).

Quant à l’état des fonds mobilisés, il indique que soixante-six millions trois cent cinquante-huit francs CFA a été mobilisé en cette date. Sur la question de commodité alimentaire des Aigles, le ministre déclaré qu’ ils ont demandé à la CAF de sursoir à cette prise en charge qui est désormais assurée par son département .

En ce qui s’agit de la vidéo devenue virale sur les réseaux où l’on voyait le vice-président de l’union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali (UNASAM), Cheickna Demba demandé de l’aide à cause ‘ de la difficile situation financière’ des supporters actuellement en Côte d’Ivoire, le ministre Fomba s’est offusqué de cette sortie qu’il qualifie dégradante pour l’image du Mali.

Poursuivant, il explique avoir échangé au préalable avec M. Demba à qui il aurait expliqué les raisons ayant abouti à leur volonté de ramener les supporters.

« C’est par crainte d’éventuelle tension pouvant mettre en danger les supporters qui sont sous notre responsabilité que nous avons souhaité qu’ils rentrent au Mali le temps du match Mali-Côte d’Ivoire. Une première délégation est rentrée et nous comptons prendre par la suite les dispositions pour ramener ensuite le reste. J ‘ai échangé avec le monsieur qui a fait la vidéo, en plus des 6 millions qu’ils avaient reçus, nous les avons envoyé 2 millions cinq cent mille. Sans compter que nous sommes informés des autres appuis faits par différentes organisations et personnes », a déploré le ministre des Sports. Qui assure fermement que cette histoire ne va pas s’arrêter là car elle a entaché l’image du Mali. Il n’a pas manqué d’inviter les Aigles à rester inébranlables à tous échos.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

