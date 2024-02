La dernière CAN a offert un joli spectacle aux supporters pendant un mois de compétition. La Côte d’Ivoire, après un parcours semé d’embûches, a été sacrée dans son pays face au Nigéria, et remettra son titre en jeu l’année prochaine en 2025 au Maroc. Sauf que le tournoi ne se jouera pas dans les conditions habituelles.

En effet, comme le relaie RMC Sport, la CAF aurait donné son accord pour que la compétition se déroule en été, au mois de juillet. Un responsable du comité en charge des compétitions a affirmé qu’il y avait «un accord de principe entre la CAF et la Fédération marocaine de football pour que la CAN se tienne durant l’été, plus précisément en juillet et en août». Plus précisément, la CAN se déroulera du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025. Il s’agirait de la troisième CAN décalée de suite.

Pub. le 19/02/2024

Source: https://www.footmercato.net/

