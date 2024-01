CAN/Côte d’Ivoire 2023 : La Caf insiste sur les valeurs d’intégrité auprès de ses arbitres

A la Can Côte d’Ivoire 2023, au total, 68 arbitres, arbitres assistants et arbitres vidéo prennent par part afin d’assurer la réussite de la compétition. Avant le coup d’envoi de la compétition le samedi dernier, les « hommes en noir » ont été sensibilisés sur les valeurs d’intégrité afin de garantir le fair-play pendant le tournoi. Sur la soixantaine d’arbitres figurent deux maliens : l’arbitre central Boubou Traoré dit Peny et l’arbitre assistant Modibo Samaké.

Dans une publication sur son site web, la Confédération africaine de football (Caf) a indiqué que les officiels de match de la Can Côte d’Ivoire 2023 ont pris part à un briefing d’intégrité au cours duquel ils ont été informés des possibilités de manipulation de match, avant le match d’ouverture du tournoi. La séance était dirigée par Felix Majani, directeur des affaires juridiques de la CAF. Il a expliqué l’importance du respect de l’intégrité dans le football en mettant en garde les arbitres contre les risques de manipulation de match et les conséquences juridiques d’être impliqué dans de telles activités. « La CAF a intensifié sa lutte contre les manipulations de matches, avec un accent particulier sur le respect des valeurs d’intégrité. Notre objectif était de rappeler aux officiels de match de ne pas transiger avec ces valeurs tout au long de la compétition. En tant que patron du match, l’arbitre est la cible principale des manipulateurs de match, prêts à offrir toutes sortes de récompenses pour obtenir un résultat à leur avantage. Nous sommes ravis des échanges et de l’enthousiasme avec lesquels les arbitres ont participé activement à la séance », a laissé entendre Majani.

De son côté, à la fin du briefing interactif, Désiré Noumandiez Doué, responsable des arbitres et de la technologie à la CAF, a déclaré que : « Les arbitres qui participent à cette édition représentent la crème de la crème du continent, et il est important de s’assurer qu’ils comprennent les enjeux du plus grand événement du continent. Les valeurs d’intégrité sont cruciales pour préserver la beauté du jeu, même avec un entraînement exceptionnel sur le terrain ».

A C.

