CAN Côte d’Ivoire 2023: le Mali s’impose devant le Burkina Faso, 2-1, et file en quarts de finale

Le Mali est qualifié en quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football sute à sa victoire sur le Burkina Faso 2 buts à 1. Les Aigles affronteront, samedi à Bouaké, la Côte d’Ivoire, pays hôte, pour une place en demi-finale.

En s’imposant 2-1 devant le Burkina Faso, le Mali se qualifie en en quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football. Une première depuis 10 puisque les Aigles n’ont plus gagné un match à élimination directe depuis la CAN 2013 où ils se sont classés 3e de la compétition continentale.

Pour revenir au match contre les Étalons du Faso, les poulains du coach Éric Sékou Chelle se sont rapidement mis à l’abri en scorant dès la 4e mn. Amadou Haïdara à la réception d’un centre venu de la droite smashe le ballon de la tête. La balle touche le poteau. Tapsoba, le défenseur burkinabè, d’un contrôle raté, dévie le ballon dans son propre filet. Un but à 0 pour les Aigles.

Une ouverture du score qui a permis à Djigui Diarra et ses camarades d’avoir une mainmise sur la rencontre. Une situation favorisée par la tactique mise en place par le sélectionneur, qui a procédé à six changements par rapport aux 11 de départ contre la Namibie. C’est ainsi qu’on note les titularisations de Falaye Sacko en défense (arrière gauche) Amadou Haïdara, Lassana Coulibaly, Kamory Doumbia au milieu de terrain, qui signent leur retour dans les 11 départ. Mohamed Camara et Adama Traoré Noss apparaissent pour la première depuis de la compétition par les 11 de départ.

L’association de Lassana Coulibaly avec Mohamed Camara a permis au Mali de gagner la bataille du milieu de terrain et de libérer Amadou Haïdara, qui a presque joué en électron libre. Le soutien de Kamory Doumbia aux deux attaquants, que sont Lassine Sinayoko et Adama Traoré Noss, a aussi fait des merveilles. La vista du joueur de Breste en France, qui a éclabousté la rencontre de son talent, a beaucoup destabilisé la defense des Étalons du Faso. Malgré, la nette domination des Aigles aucun but ne sera marqué jusqu’à la pause.

A la reprise, Djigui Diarra et ses copains reviennent avec les mêmes dispositifs et démarrent la rencontre en fanfare. 47e mn, Lassine Sinayoko, partie à la limite du hors jeu, trompe le portier burkinabè, Hervé Koffi, d’un plat du pied inscrivant ainsi son 3e but dans la compétition. 2 buts à 0 pour les nôtres. Les Aigles prennent le contrôle de la rencontre jusqu’à 57e mn où le défenseur des Aigles, Boubacar Kiki Kouyaté, concède un penalty. Lequel est transformé par Bertrand Traoré, qui reduit ainsi le score.

Le Mali affronte la Côte d’Ivoire, pays hôte, pour une place en demi-finale

Malgré des tentatives de part et d’autre aucun but ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet final. Le Mali se qualifie ainsi pour les quarts de finale. Les Aigles affronteront le samedi au stade de la paix de Bouaké la Côte d’Ivoire, pays hôte, tombeur du Sénégal, le champion en titre, en huitième de finale.

Après 1994, 2008, 2012, 2015, 2019, les deux pays vont s’affronter pour la 6e fois de leur histoire en coupe d’Afrique des Nations de football. Avantages aux Éléphants, qui ont remporté quatre victoires et un match nul. Ce qui fait d’eux la bête noire des Aigles. Sur les neuf dernières confrontations, le Mali n’a remporté qu’une seule victoire contre cinq pour la Côte d’Ivoire et trois matchs nuls. La dernière confrontation en CAN entre les deux pays remonte aux huitièmes de finale de l’édition 2019 en Égypte où les Éléphants l’avaient remporté, 1-0.

Il s’agira pour Sékou Koita et autres de briser le signe indien. Ils peuvent s’appuyer sur un fait notable: celui de n’avoir jamais perdu devant un pays organisateur d’une CAN.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

