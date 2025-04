CAN U17 : Burkina Faso-Mali, une demi-finale 100% AES

Cadets maliens et burkinabé s’affrontent aujourd’hui au stade Larbi Zaouli de Casablanca pour une place en finale. Quelle que soit l’issue de la rencontre, le drapeau AES flottera lors du bouquet final du tournoi

Le Mali affronte cet après-midi le Burkina Faso au stade Larbi Zaouli de Casablanca en demi-finale de la CAN U17, Maroc 2025. La rencontre entre les Aiglonnets, doubles champions d’Afrique (2015 au Niger et 2017 au Gabon) et les Etalons cadets, vainqueurs du tournoi en 2011 au Rwanda est très attendue. L’explication est simple : d’une part parce que c’est un derby 100% ouest-africain et d’autre part, parce que Maliens et Burkinabé réalisent, chacun, une bonne CAN et font partie des candidats à la victoire finale.

Certes, les cadets maliens ont été battus lors de la phase initiale (4-2 face à la Côte d’Ivoire), contrairement à leurs adversaires qui ont signé quatre succès, en autant de sorties, mais qu’on ne s’y trompe pas, cette première demi-finale de la CAN, a une fière allure de finale et bien malin celui qui pourra dire laquelle des deux sélections aura le dernier mot. C’est la deuxième fois que les cadets maliens et burkinabé s’affrontent à ce niveau de la CAN U17. La première confrontation entre les deux sélections remonte à 1999 lors de la 3è édition de la CAN U17 en Guinée, une rencontre dominée 1-0 par les étalons cadets.

Après, les deux pays se sont affrontés en 2001 lors de la phase de la poule aux Seychelles (1-0 pour les Burkinabé) en 2005 en Gambie 2005 (victoire 3-1 du Mali) et en 2023 en Algérie, (1-0 des Aiglonnets, lors de la 1re journée de la poule C, puis succès 2-1 des cadets du Faso en match pour la 3è place de la CAN). Dans leur histoire, le Mali et le Burkina Faso se sont donc affrontés cinq fois à la CAN, pour trois victoires pour les étalons cadets, contre deux pour les Aiglonnets. S’y ajoutent les deux matches amicaux disputés la veille de la CAN entre les deux sélections qui se sont soldées par une victoire pour le Faso-et un nul (2-0, 1-1).

Lors de la phase de poules, les Aiglonnets ont enregistré deux victoires face, respectivement à l’Angola (2-1) et à la Centrafrique (2-0) avant de perdre devant la Côte d’Ivoire (4-2) lors de la troisième journée. En quart de finale, le Mali a battu la Tunisie 10-9 aux tirs au but après un 1-1 à l’issue du temps réglementaire. Le Burkina Faso réalise, lui un parcours sans-faute depuis le début de la CAN. Lors de la phase initiale, les Etalons cadets ont dominé, successivement le Cameroun (2-1), l’Egypte (2-1) et l’Afrique du Sud (2-0) avant de surclasser la Zambie en quart de finale (6-1).

Malgré ces statistiques qui plaident en faveur du Burkina Faso, le milieu de terrain des Aiglonnets Ousmane Savane affiche sa confiance et assure que l’équipe a bien préparé ce derby 100% AES qui fait saliver. «Nous avons préparé cette rencontre comme les autres rencontres. Notre objectif est de gagner chaque match. Et nous allons continuer sur cette lancée», martèle le jeune international malien. «On a parlé entre nous. Tout le monde est concentré sur le sujet et chacun de nous connaît l’enjeu de cette rencontre.

Nous allons nous battre comme un lion pour gagner contre le Burkina Faso et se qualifier pour la finale», promet Ousmane Savane. Une certitude : quel que soit le résultat du match, un pays de l’AES sera présent en finale et le drapeau de la Confédération flottera le samedi 19 avril au stade El Bachir à Mohammédia lors du bouquet final du tournoi. En deuxième demi-finale, le pays hôte de la CAN, le Maroc, affrontera la Côte d’Ivoire, au stade El Bachir à Mohammédia.

Aujourd’hui au stade Larbi Zaouli à Casablanca

16h : Burkina Faso-Mali

Au stade El Bachir à Mohammédia

19h : Maroc-Côte d’Ivoire

Boubacar THIERO

