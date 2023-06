La 22e journée du championnat national de première division qui s’est achevée hier lundi a connu des fortunes diverses. Dans le choc au sommet, l’AS Réal de Bamako et le Djoliba AC se sont quittés dos à dos tandis qu’en bas du tableau, le Yeleen Olympique a enchaîné une seconde victoire pour continuer à espérer le maintien après une première partie de saison très difficile.

Le sommet de la Ligue 1 n’a pas connu de mouvement à l’issue de la 22e sortie. Leader avec 4 points d’avance sur le Djoliba AC (41points), l’AS Réal de Bamako (45points) a maintenu la même distance avec son dauphin après le score de 0-0 concédé avec ce dernier dans le choc de la journée. En revanche, le grand gagnant de la journée se nomme Yeelen Olympique. Bon dernier de la compétition, Yeelen a enchainé une 2e victoire consécutive le dimanche soir à la faveur de la 22e journée contre Black Stars. Avec désormais 12pts, Yeelen Olympique, lanterne rouge, se relance à la conquête du maintien en Ligue1 et revient à 9points du LC BA, premier non relégable. Au complexe sportif Sidaty Cissé à Samaniana, Onze Créateurs a déroulé (4-0) devant le COB. Aussi Binga FC a pris le meilleur sur le Stade malien (2-1) au Stade Diarrah de Koulikoro. C’est la 1ère victoire de Binga sur le Stade malien et aussi la 1ère défaite du coach Siaka Traoré « JJ » avec les Blancs de Bamako. A Bougouni, les rencontres USFAS-Bakaridjan et LCBA-Police se sont soldées par des nuls blancs (0-0).

Cissouma

RESULTATS ET PROGRAMME DE LA 22e JOURNÉE

Samedi 3 juin 2023

A Koulikoro,

Stade Diarrah

Djoliba-AS Réal : 0-0

A Kita,

Stade Lamine Konaté

USC Kita-ASKO : 2-0

Dimanche 4 mai 2023

A Koulikoro,

Stade Diarrah

Stade malien-Binga FC : 1-2

A Bamako,

Terrain Réal

Yeelen-Black Stars : 2-1

A Samaniana,

Stade ABM Foot

Onze Créateurs-COB : 4-0

A Bougouni,

Stade UTA

USFAS-Bakaridjan : 0-0

LCBA-AS Police : 0-0

Suite et fin :

Lundi 5 mai 2023

A Bougouni,

Stade UTA

US Bougouni-AFE ; 16h15.

