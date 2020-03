A deux journées de la fin des débats, trois équipes, les Onze Créateurs, le COB et Yeelen olympique sont au coude à coude dans la course à la qualification au carré d’as. Laquelle des trois décrochera le précieux sésame ?

Yeelen olympique recevait l’USC Kita au stade Mamadou Konaté, mardi, au compte de la 20è journée du championnat national, groupe B. Avant cette confrontation, les deux formations comptaient chacune 30 points et avaient besoin de succès pour espérer rejoindre les Onze Créateurs (33 points) et le COB (33 points).

On connaît le résultat : le choc a tourné à l’avantage de Yeelen olympique, large vainqueur 3-1. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont débloqué le tableau d’affichage, dès la 10è minute, grâce à Hamidou Mady Keïta qui a repris de près le tir d’Abdoulaye Sanogo mal repoussé par le gardien Kalilou Traoré. Mais en deuxième période, l’équipe de la capitale de l’Arachide a été totalement dépassée par la tournure des événements.

Les Olympiens ont d’abord remis les pendules à l’heure par Mamadou Sangaré qui a profité d’un cafouillage pour tromper le vieux briscard Babiya Siby (1-1, 59è min), avant de prendre l’avantage après l’heure de jeu (but du milieu Mohamed L. Bah, suite à une belle action collective, 68è min).

À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Yeelen Olympique portera l’estocade à son adversaire, en marquant un troisième but, œuvre de Diadié Samadiaré (85è min). Score final : 3-1 pour les Centristes qui comptent désormais 33 points, à égalité avec les Onze Créateurs et le COB, tandis que l’USC Kita reste bloquée à 30 unités et se voit distancer dans la course à la qualification pour le carré d’as.

…….lire la suite sur lessor.ml

Commentaires via Facebook :