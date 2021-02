Un doublé historique pour le Maroc. Les Lions de l’Atlas se sont imposés 2 à 0 dimanche 7 février face au Mali en finale du CHAN-2020 grâce à des buts de Soufiane Bouftini et Ayoub El Kaabi. Déjà tenante du titre, la sélection marocaine rentre dans l’histoire en devenant la première à remporter deux trophées consécutifs dans l’histoire de la jeune compétition africaine.

Le 4-2-3-1 malien, dispositif qui lui a permis d’être à ce stade la meilleure défense avec un seul but encaissé en cinq matches, est longtemps parvenu à verrouiller le match. Le pressing intense et physique a permis aux Maliens de récupérer des ballons dans la moitié de terrain adverse en début de match. Sans concrétisation toutefois.

Cependant, le prix à payer de cette intensité est une multiplication des fautes et des coups francs. Hafidi en profite pour offrir sa première occasion au Maroc en déposant le ballon sur la tête d’Ayoub El Kaabi (15e). Sur un autre coup de pied arrêté, Soufiane Rahimi, meilleur buteur de la compétition, combine vicieusement avec Hafidi et décoche une frappe tendue. L’emblématique gardien et capitaine Djigui Diarra repousse (18e).

La réaction ne se fait pas attendre. Trouvé dans la profondeur, Moussa Koné se présente seul face au gardien. L’avant-centre du Réal Bamako bute sur Anas Zniti (22e). Avec leur bloc compact et organisé, les Maliens semblent alors en mesure d’étouffer le potentiel offensif des Lions de l’Atlas, comme ils l’ont fait précédemment avec le Congo et la Guinée.

Le Mali finit par craquer