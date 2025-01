Le président de la fédération malienne de football (FEMAFOOT) renonce à sa candidature pour l’élection au conseil de la FIFA, prévu le 12 mars prochain, en raison de sa détention pour une affaire extra-sportive et de l’absence de soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports. Mamoutou Touré dit Bavieux l’a fait savoir à travers un communiqué de presse daté du 18 janvier.

Le président de la fédération malienne de football (FEMAFOOT) décide de renoncer à sa candidature à l’élection du conseil de la FIFA. « Depuis le 09 août 2023, j’ai été confronté à une situation judiciaire complexe, particulièrement injuste, qui a profondément affecté ma vie personnelle et professionnelle. Ces 17 mois de détention, sans possibilité de bénéficier de liberté provisoire, m’ont empêché de m‘investir pleinement dans mes fonctions et dans la préparation du renouvellement de mon mandat au sein du Conseil de la FIFA », déplore Mamoutou Touré dit Bavieux dans son communiqué de presse. L’autre raison est liée à « son état de santé et surtout à l’absence de soutien du ministère de la jeunesse et des sports du Mali », souligne-t-il.

Élu en 2021 au conseil de la FIFA, Mamoutou Touré dit Bavieux, candidat à sa propre succession, avait toutes les chances de se faire réélire selon nos informations. « Cette décision, mûrement réfléchie, n’a pas été facile à prendre. Mais elle témoigne de ma volonté de laisser place à un avenir serein et à une gouvernance pleinement opérationnelle, dans l’intérêt supérieur de notre institution et des valeurs que nous portons ensemble », écrit le président de la FEMAFOOT dans sa correspondance. Avec la renonciation de la candidature de Bavieux, le Mali va perdre sa place au conseil de la FIFA, l’instance décisionnelle du football mondial.

Le Conseil de la FIFA, à titre de rappel, est composé de 37 membres : un président, élu par le congrès de la FIFA ; huit vice-présidents et 28 autres membres élus par les associations membres de la FIFA, chacun pour un mandat de quatre ans.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

