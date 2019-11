Le tirage au sort de la coupe de la Confédération africaine s’est déroulé le mardi 12 novembre au Caire en Egypte. Le Djoliba AC connaît ses adversaires.

Le Djoliba AC l’unique représentant malien en compétition des clubs évoluera dans le groupe B en compagnie de Bidwest Wits (Afrique du Sud), El Nasr (Libye) et du Horoya AC (Guinée). Les Rouges entreront dans la compétition le 1er décembre où ils iront défier Al Nasr de la Libye.

En 2e journée, le Djoliba affrontera à Bamako, le 8 décembre, BidwestWits (Afrique du Sud), avant de se déplacer à Conakry pour défier le Horoya AC, le 29 décembre. La 4e journée se jouera le 16 février 2020 entre le Djoliba et Horoya AC, avant de recevoir toujours à domicile Al Nasr, le 23 février. La 6e et dernière journée des matchs de poules se jouera entre BidwestWits et le Djoliba AC, le 8 mars 2020.

Dans les autres groupes, on a les oppositions suivantes. La Poule A se résume en un duel entre frères égyptiens du Pyramids FC (Egypte) et El Masry (Egypte) qui doivent se méfier des Rangers Inter FC (Nigéria), et surtout du FC Nouadhibou (Mauritanie), qui atteint pour la première ce niveau de la compétition.

En poule C, le RS Berkane (Maroc) aura affaire à DC MotemaPembe (RDC) des Zambiens du Zanco FC et des néophytes béninois du ESAE FC. Enfin, la poule D est composée du FC San Pedro (Côte d’Ivoire), Hassania US Agadir (Maroc), de Enyimba FC (Nigéria) et Paradou AC (Algérie).

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :