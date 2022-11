Depuis dimanche dernier, la Coupe du Monde 2022, qui se déroule au Qatar, est lancée. Ce mardi, nous avons eu le droit à la première surprise de cette compétition avec la défaite de l’Argentine contre l’Arabie Saoudite (1-2). Un résultat inattendu qui a bien évidemment choqué au pays de Lionel Messi. C’était d’ailleurs le match d’ouverture de ce groupe C. La deuxième rencontre de cette poule se jouait un peu plus tard dans la journée et c’était au tour du Mexique et de la Pologne de s’affronter au Stadium 974.

Un match important pour plusieurs raisons. La première est que c’est la cinquième participation à une Coupe du Monde pour le portier d’El Tri, Guillermo Ochoa, mais aussi parce que cette compétition, probablement la dernière de cette envergure pour Robert Lewandowski, sera l’occasion pour le serial buteur polonais d’ouvrir enfin son compteur dans un Mondial. Mais, au vu de la première période, on se demandait bien comment les hommes de Czeslaw Michniewicz allaient pouvoir s’approcher du but.

Lewandowski rate un penalty

Passion bagarre et longs ballons en chandelle donc pour les coéquipiers de Piotr Zielinski, quand Hirving Lozano et ses partenaires essayaient de se projeter rapidement vers l’avant. Mais, dans le premier acte de cette rencontre, personne n’arrivait à trouver le chemin des filets. Vega s’y essayait bien de la tête sur un centre de Lozano, mais sa tentative passait de peu à côté dans un stade acquis à la cause des Mexicains (26e). C’était le seul gros frisson de cette première période riche en contacts et pauvre en occasions.

En seconde période, on retrouvait à peu près les mêmes intentions de chaque côté et Hirving Lozano trouvait les gants de Szczęsny (52e). Mais finalement, la Pologne, qui peinait à s’approcher des buts adverses a réussi à obtenir un penalty. Après un magnifique orienté, Robert Lewandowski était accroché par le maillot et s’effondrait dans la surface. Après un rapide check de la VAR, l’arbitre désignait le point de penalty. Robert Lewandowski n’allait pourtant pas ouvrir son compteur puisqu’Ochoa le sortait de fort belle façon (58e).

La tension montait et sur un magnifique centre d’Edson Alvarez, Martin déviait légèrement de la tête et permettait au gardien polonais une belle détente (64e). Il ne se passait pas grand-chose à part des joueurs à terre et quelques semi-situations malgré l’entrée de Raul Jimenez côté Mexique. Malgré d’ultimes tentatives en fin de match, notamment sur coups de pied arrêtés, les deux formations n’ont pas réussi à trouver la faille et se sont donc partagées les points, laissant l’Arabie Saoudite seule en tête du groupe