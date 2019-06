Des anciens footballeurs du Djoliba étaient face à la presse ce jeudi 13 mai 2019 au Carrefour des Jeunes. Selon eux la situation actuelle de leur club n’est autre que chaotique avec une mauvaise gouvernance de l’actuel président Tidiane Médian Niambélé.

–Maliweb.net– L’objectif de cette conférence de presse était d’informer et alerter l’opinion nationale et internationale sur la crise qui sévit au sein du Djoliba. En effet c’est un secret de polichinelle la crise du football malien dont les conséquences se font ressentir au niveau des différents clubs comme c’est le cas au Djoliba Athletic Club. Aussi des anciens joueurs du Djoliba à savoir Brehima Traoré, Youssouf Sidibé, Seyba Coulibaly, Soumaïla Traoré et Brehima Traoré ont tenu à animer une rencontre médiatique afin de s’exprimer sur l’actuelle situation au sein du Djoliba qu’ ils estiment chaotique. Pour ces joueurs qui ont marqué le football malien, le Djoliba AC se caractérise de nos jours par une perte d’identité et de repères. Selon eux l’image du club est terni mais surtout les Djolibistes sont divisés et le club soumis à la mauvaise gestion et gouvernance de l’actuel président Tidiane Médian Niambélé. Qui serait sourd aux propositions allant dans le sens de la cohésion et de la restructuration du club notamment la relecture des textes de 1995 du club, lesquels textes seraient la cause des maux du Djoliba selon Bréhima Traoré. Se déclarant soucieux de la situation de tension qui prévaut au sein du Djoliba, et dirigés par une volonté de cohésion, ‘Allah Ka Broua’ et ses camarades proposent une série de propositions à savoir entre autres : tenir une AG extraordinaire pour adopter le nouveau statut et règlement qui devrait être suivi de la réconciliation de la famille Djoliba ; revoir les règles et la gestion du club bref les anciens du Djoliba portent leurs recommandations qu’ils pensent pouvoir sauver leur club et lui redorer l’image.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

