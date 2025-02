El hadji Dicko, sélectionneur de l’équipe nationale de basket-ball a propos de La dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket au Maroc : “Nous partons à Rabat pour nous battre et avoir notre ticket pour la phase finale de l’Afrobasket 2025”

Dans le cadre de la troisième et dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2025, les Aigles basketteurs seront face au Soudan, la RDC et le Maroc, du 21 au 23 février à Rabat au Maroc. Pour ce mini-tournoi, le sélectionneur national de l’équipe nationale senior homme de basket-ball, le lieutenant-colonel El hadji Dicko, a dévoilé le lundi 17 février dernier, au siège de la FMBB, une liste de 12 joueurs retenus.

Pour cette conférence de presse, le sélectionneur national de l’équipe nationale senior homme de basket-ball, le lieutenant-colonel El hadji Dicko, était accompagné par Ibrahim Chérif Haidara, capitaine de l’équipe, Bakara Diallo, président de la commission communication de la Fédération malienne de basket-ball. Ce mini-tournoi de basket-ball qui se déroulera du 21 au 23 février à Rabat au Maroc rentre dans le cadre de la troisième et dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2025. Il peut être une occasion pour les Aigles basketteurs de valider leurs tickets pour la phase finale de l’Afrobasket masculin 2025.

Selon le technicien malien, l’objectif de l’équipe est de se qualifier pour la phase finale de l’Afrobasket masculin 2025. “Nous avons travaillé dur pour choisir ces joueurs afin qu’ils puissent aller défendre les couleurs du pays. Pour le regroupement, nous avons travaillé dans des conditions acceptables parce que le maximum a été fait par la Fédération et le département des Sports. Aujourd’hui, nous pouvons vous rassurer que les joueurs sont prêts pour relever le défi qui est celui de se qualifier lors de cette troisième phase des éliminatoires. Nous partons à Rabat avec un seul objectif se qualifier et donner cette joie au plus de 22 millions de Maliens”, a-t-il fait savoir.

A propos de la sélection, il a mentionné qu’elle a été faite sur la base de l’engagement de joueur à défendre les couleurs nationales. “Nous nous sommes basés sur certains critères pour sélectionner les joueurs. Il s’agit d’être prêt sur le plan mental, physique et avoir un bon rendement pour l’équipe. Il est important de dire que le choix des joueurs n’a pas été facile parce qu’actuellement nous avons beaucoup de joueurs performants. Cependant, nous avons choisi des joueurs sur le critère d’engagement, c’est-à-dire les joueurs prêts pour aller au charbon pour le pays. En plus, nous avons choisi les joueurs sur le critère de performance dans leurs clubs. La discipline, nous n’avons pas parlé parce que c’est la base de tout regroupement”, a-t-il précisé.

“Nous partons à Rabat pour nous battre et avoir notre ticket pour la phase finale de l’Afrobasket 2025. Nous avons trois matchs et notre objectif est de remporter ces trois matchs. Nous nous sommes préparés en conséquence et nous allons aborder ces matchs un en un avec le plus grand respect possible pour nos adversaires. Nous allons mettre tous les atouts de notre côté dans le respect”, a-t-il conclu.

La liste de 12 joueurs du sélectionneur national est un savant dosage d’anciens et de jeunes joueurs. Parmi eux figurent Siriman Kanouté (Aix Morin-Savoir Basket, France), Cartier Diarra (Bilbao, Espagne), Mahamane Coulibaly (Stade malien de Bamako), Samba Balayira (Paris Levallois, France), N’Fally Kanouté (Dakar Université Club DUC, Sénégal), Tamadjan dit Youba Konaté (AS Police), Ibrahim Djambo (Etats-Unis), Ibrahim Haidara (Nantes, France), Mamoudou Diarra (Paris Levallois, France), Alou Fadiala Diarra (APR, Rwanda), Mondesir Dade Demon (Stade malien de Bamako), Souleymane Berthé (France).

Mahamadou Traoré

