…Famakan Dembélé, président de la commission ad’hoc chargée du football féminin à la FEMAFOOT “Aujourd’hui, je peux dire sans risque de me tromper que le football féminin se porte très bien au Mali “

«Pour cette année, l’équipe championne aura une enveloppe de 3 000 000 de Fcfa»

Un an et demi après sa nomination à la tête de la Commission Ad’hoc chargée du football féminin, Me Famakan Dembélé nous a accordé une interview dans laquelle il parle de l’état actuel du football féminin au Mali, les activités prévues pour la nouvelle saison 2020-2021, les résultats obtenus par l’équipe nationale féminine et les prochaines échéances pour les équipes nationales féminines.

Aujourd’hui-Mali : De façon générale, comment jugez-vous l’état actuel du football féminin malien ?

Me Famakan Dembélé: je peux vous dire sans risque de me tromper que le football féminin se porte bien au Mali parce qu’à l’exception de la saison dernière nous organisons régulièrement des compétitions.

Après avoir passé plus d’un (1) an à la tête de la Commission Ad’hoc chargé du football féminin. De quel bilan votre commission peut-elle se prévaloir ?

À mon intime conviction, le bilan de notre commission est positif. Malgré la pandémie de Covid-19, nous avons pu mettre debout le football féminin au Mali. Par ailleurs, je tiens à féliciter les joueuses de l’équipe nationale et leur encadrement pour leur brillante prestation en Sierra Leone lors du Tournoi de l’Ufoa Zone A où les dames ont remporté une médaille d’argent qui est une première dans l’histoire du football féminin au Mali.

La saison dernière a été perturbée par la Covid-19. Quelles sont les activités prévues pour cette nouvelle saison par votre commission ?

La saison sportive 2019-2020 a été annulée par le Comité exécutif de la Fédération malienne de football suite à la pandémie de Covid-19. Pour cette nouvelle saison, c’est-à-dire 2020-2021, nous allons nous appuyer sur le Championnat national de la première division D1, la Coupe du Mali et surtout la montée en D1. Ces trois (3) compétitions permettront d’une part la vulgarisation du foot féminin au Mali et d’autre part de contribuer à la préparation de l’équipe nationale pour les futures batailles, notamment la Coupe d’Afrique Maroc 2022 et la Coupe du monde, etc.

Quelles améliorations sont-elles prévues pour ces compétitions ?

Les améliorations prévues concernent le championnat national de football. Selon le règlement en son Article 45, l’équipe championne aura un montant de 3 000 000 de Fcfa. Quant à la vice-championne, elle aura une somme de 2 000 000 Fcfa et la troisième aura une somme de 1 000 000 de Fcfa. En plus de cela, l’équipe championne représentera le Mali pour la Ligue des clubs champions initiée par la Confédération africaine de football (CAF).

Sous votre présidence, les équipes féminines ont bénéficié du fonds Covid-19 de la Fifa. Est-ce que ce fonds a été profitable à ces équipes ?

Tout d’abord, je tiens à remercier la Fifa et la Fédération malienne de football pour cet accompagnement fait aux clubs féminins dans le cadre du Fonds Covid-19. Je peux dire sans risque de me tromper que ce fonds est venu au bon moment. Avec ce fonds, les équipes vont bénéficier de beaucoup de choses afin qu’elles puissent progresser.

Êtes-vous satisfaits des résultats obtenus par l’équipe nationale féminine ?

Vous savez, le football féminin du Mali occupe un bon rang en Afrique, raison pour laquelle nous avons reçu plusieurs invitations pour jouer des matchs amicaux. En juin prochain, l’équipe nationale va participer à un Tournoi amical au Maroc et en septembre elle va se rendre au Nigéria afin de participer au Tournoi de la Première Dame du Nigéria regroupant des grands pays de football féminin comme le Nigéria, l’Afrique du Sud, le Maroc, le Ghana et la Côté d’Ivoire. Il est important de souligner que dans ces derniers temps, quatre (4) de nos joueuses ont signé des contrats professionnels à l’extérieur. À mon avis, cela est également une fierté. Pour terminer, je peux dire que je suis très satisfait des résultats de ces dernières années.

Quelles sont les prochaines échéances pour cette équipe ?

Pour les prochaines échéances, les équipes nationales féminines (senior, junior) du Mali sont engagées à deux compétitions majeures, à savoir les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2022 et celles de la Coupe du Monde U-20 dont la phase finale se déroulera au Costa Rica. Déjà, nous sommes en train de tout mettre en œuvre afin que ces équipes commencent le plus rapidement possible leur préparation.

Si vous aviez un message à lancer au monde du football féminin. Lequel serait-il ?

Dans le jargon militaire, nous disons “Un chef-une mission-des moyens”. Si les autorités acceptent de mettre ces équipes nationales dans les conditions idoines, je suis sûr que tous nos objectifs seront atteints. Nous avons besoin également du soutien du public sportif malien.

Réalisé par Mahamadou TRAORE

