Femafoot: “le soutien à la liste de candidature conduite par Mamoutou Touré dit Bavieux demeure intact”, selon son directoire de campagne

Dans le cadre de l’élection à la fédération malienne de football (Femafoot), prévue le 29 août à Bamako, le directoire de campagne de la liste de candidature dirigée par Mamoutou Touré a animé, le samedi 25 août, un point de presse pour faire le point de sa campagne. C’était sous l’égide de son directeur de campagne Moussa Sylvain Diakité.

“Nous avons été rassurés par nos électeurs, sans exception, qui nous ont parrainé notre liste et notre candidat ” a insisté le directeur de campagne de la liste de candidature dirigée par Mamoutou Touré dit Bavieux. Bien que seule liste en lice en compétition, après l’invalidation de celle conduite par Salaha Baby par la commission d’appel des élections, pour l’élection du 29 août à la fédération malienne de football (Femafoot), l’équipe de campagne de la liste conduite par Mamoutou Touré, candidat à sa propre succession, a décidé d’aller à la rencontre des clubs, ligues et regroupements sportifs du pays afin d’expliquer le contenu de son programme. Car selon Moussa Sylvain Diakité, le football est un moyen permettant de rassembler les maliens. “C’est ce que j’ai ressenti durant toute la tournée“, a-t-il expliqué.

Selon Moussa Sylvain Diakité, la campagne s’est bien passée et sans aucune animosité. Il affirme avoir avec eux les six ligues de football sur les neufs que compte le pays, 21 clubs de première et deuxième division et les trois regroupements sportifs membres de la Femafoot (NdlR, l’association des médecins sportifs et kinés, l’association des anciens joueurs et l’association des entraîneurs). En somme, plus de la majorité des électeurs.

Malgré l’incarcération de Mamoutou Touré, candidat à sa propre succession à la tête de la Femafoot depuis le 09 août, l’engagement et la détermination des électeurs est resté intact, a insisté Moussa Sylvain Diakité. “ Ils sont plus engagés que nous même. Parce qu’ils pensent que notre candidat mérite un second mandat eu égard à ce qu’il a fait pour le développement du football malien” a-t-il rapporté.

Moussa Sylvan Diakité a listé les œuvres réalisées par Bavieux au cours de son premier mandat. Elles se résument à la construction des sièges des ligues régionales de Gao et Sikasso et le centre technique de football et la réconciliation des acteurs de football. Le directeur de campagne a promis de consolider les acquis et de continuer avec le nouveau programme. Lequel est axé sur la formation, la réorganisation des compétitions, l’accompagnement de l’ensemble des acteurs pour ne citer que ceux-ci. “Je pense que nous avons un bon programme qui va développer le football malien“, se félicite-t-il.

A noter que le point de presse s’est déroulé en présence de Mme Djilla Astan Diakité et Djibril Traoré, tous membres de l’équipe de campagne de la liste conduite par Mamoutou Touré dit Bavieux.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

