Après des semaines de passes d’armes très tendues entre la Fédération malienne de football et la direction nationale des sports et de l’éducation physique, l’Assemblée générale extraordinaire initiée par la Fémafoot s’est finalement tenue. Les textes révisés et le budget 2025 ont été largement adoptés par les délégués. La Fédération a salué une A.G apaisée tenue en présence du représentant du ministère des Sports.

La Fédération malienne de football a tenu, le lundi 17 mars 2025 son Assemblée générale extraordinaire, consacrée à la révision des textes et à l’adoption du budget 2025. Présidées par le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction citoyenne, Djibril Dramé, les assises se sont déroulées dans une atmosphère conviviale et apaisée, a noté la Fédération. Deux points importants étaient à l’ordre du jour à savoir : l’adoption du budget 2025 et la révision des textes. Lors de cet exercice, les membres statutaires ont adopté à l’unanimité le budget 2025 de la Fémafoot qui s’élève à plus de 3,1 milliards de francs CFA.

Après des amendements apportés aux Statuts de la Fémafoot (nouvelle mouture approuvée par la FIFA), au Règlement d’Application des Statuts de la Fémafoot, aux Règlements Généraux de la Fémafoot, et au Règlement Financier de la Fémafoot, lesdits textes ont été largement adoptés par les délégués avec 73 voix sur 77. Dans son intervention le Premier Vice-président de la Fémafoot, Moussa Silvain Diakité, a, au nom du président Mamoutou Touré, empêché, remercié les délégués pour la bonne tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Il s’est réjoui de l’atmosphère empreinte de convivialité dans laquelle les travaux se sont déroulés.

De son côté, Djibril Dramé, représentant du Ministre en charge des Sports, a salué la tenue de cette Assemblée Extraordinaire et a prôné l’unité des acteurs du football, gage du développement de notre sport-roi. Il a, ensuite, invité les acteurs du football à mettre en application avec rigueur les textes adoptés pour l’intérêt du football malien. Il faut noter que deux motions de félicitations ont été adressées par l’Assemblée aux présidents de la CAF et de la FIFA pour saluer, d’une part, l’excellence du partenariat entre ces instances internationales et la Fémafoot et d’autre part, exprimer le soutien du monde du football malien au Président Mamoutou TOURÉ « Bavieux » et son Comité exécutif.

Moussa Bangaly

