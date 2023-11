Finale de la coupe de l’ambassadeur de Chine au Mali : La FSHSE remporte le trophée face à la FLSL

La finale de la 2e édition de la Coupe de l’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong, s’est jouée le samedi 28 octobre 2023 entre la Faculté des lettres, des langues et des sciences du langage (FLSL) et la Faculté des sciences humaines et des sciences de l’éducation (FSHSE). Et c’est la FSHSE qui s’est imposée 3 à 2 aux tirs au but après un temps réglementaire vierge. Le trophée de la FSHSE a été remis par l’ambassadeur en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma Kansaye.

La finale de la 2e édition de la coupe de l’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong s’est jouée devant les étudiants de l’Université de Kabala sortis nombreux pour requinquer les deux finalistes, la FLSL et la FSHSE. Après le coup d’envoi, donné par l’ambassadeur et le ministre de l’Enseignement supérieur, les deux équipes se manifestèrent par des incursions de part et d’autre sans parvenir à inscrire le moindre but. Après quelques moments de jeu, les Blancs (la FLSL) s’installèrent chez les Verts (FSHSE) avant de dilapider plusieurs occasions de but. Malgré cette domination de la FLSL, la pause intervint avec un score vierge.

A la reprise sous la pluie qui a arrosé Kabala, les deux équipes continuèrent à jouer au ping-pong jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre intervenu avec un nul vierge. Il a fallu procéder aux tirs au but (t-a-b) pour départager les deux équipes. C’est ainsi que la FSHSE s’imposa en réussissant 3 tirs contre 2 pour la FLSL. La FSHSE remportait ainsi le trophée de cette 2e édition de la Coupe de l’ambassadeur de Chine au Mali.

Au titre des récompenses, des cadeaux composés de téléphones, de powerbanks et leurs accessoires ont été offerts aux joueurs des deux équipes finalistes pour dire qu’il n’y a pas eu de perdant. Sur le plan individuel, le prix du meilleur gardien a été attribué à Amoliye Guindo de la FLSL. Moumini Coulibaly de la FSHSE a été choisi meilleur joueur du tournoi. Et le prix du meilleur buteur est allé à Yacouba Sanogo de la FSHSE.

Chen Zhihong (Ambassadeur de Chine au Mali) lors de la finale de sa coupe :

“La Chine est prête à travailler avec le Mali pour réaliser un développement commun…”

Lors de la finale de la 2e édition de la coupe qui porte son nom, l’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong a beaucoup insisté sur la coopération Sino-malienne.

Aux dires du diplomate, le sport occupe une place essentielle pour l’équilibre et l’épanouissement de la santé, de la mentalité et de la société. Il joue un rôle particulier pour renforcer les échanges et l’amitié entre les diverses cultures et les différents groupes sociaux, notamment entre les jeunes.

“Sur le terrain de football, tous les joueurs montrent leur passion et leur énergie et font preuve de l’unité et de collaboration. Ces facteurs sont importants non seulement dans les compétitions de sports, mais aussi dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ces énergies inépuisables et l’esprit de partenariat renforcent la capacité des joueurs à surmonter les difficultés et de relever les défis quelconques dans l’avenir”, a-t-il souligné.

Evoquant la coopération entre la Chine et le Mali, l’ambassadeur Chen Zhihong a déclaré que son pays et le Mali se trouvent aujourd’hui à une étape cruciale du renouveau national. “Notre tâche commune est de développer les deux pays et de parvenir à leur modernisation. La seule voie pour y arriver, c’est le travail dur et la coopération étroite, comme le font les joueurs sur le terrain pour la victoire. La semaine dernière, le 3e Forum «la Ceinture et la Route» pour la Coopération internationale s’est terminé à Beijing avec grand succès. Dans un monde plein de troubles et d’incertitudes, le Forum a obtenu une série de résultats importants, notamment le message clair de la solidarité, de la coopération, de l’ouverture et du gagnant-gagnant, le consensus pour ouvrir une nouvelle phase de la coopération de qualité dans le cadre de l’initiative «la Ceinture et la Route» et la vision grandiose de réaliser ensemble la modernisation dans le monde. Les coopérations gagnant-gagnant sino-maliennes dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route” ont porté des fruits abondants sur les plans, politique, économique, infrastructurel sanitaire, culturel, humanitaire, etc. La Chine est toujours prête à travailler avec notre pays frère le Mali pour réaliser un développement commun, en construisant ensemble la communauté d’avenir partagée Chine-Mali de haut niveau”, a-t-il indiqué. Il a espéré que dans ce processus historique, les jeunes Chinois et Maliens pourront mettre pleinement la valeur de leurs talentset apporter une contribution positive à l’amitié sino-malienne.

Il a présenté ses félicitations à l’équipe gagnante et à toutes les équipes participantes au tournoi ! Il a souhaité un bon résultat et un bon parcours aux Aigles du Mali à la Coupe d’Afrique des nations de football de Côte d’Ivoire 2023. “Bonne chance aux Aigles du Mali et vive l’amitié et la coopération sino-maliennes !”, a-t-il dit.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma Kansaye a salué l’initiative de la Coupe de l’ambassadeur de Chine au Mali qui permet aux jeunes du Mali de se retrouver et de magnifier la coopération sino-malienne.

