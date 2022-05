En marge du meeting de protestation organisé le dimanche 8 mai 2022 par l’Association pour la Promotion du Sport et de Culture Scolaire et Universitaire (APS-CSU), sur l’espace vert de Faladié Séma, a lieu la finale du tournoi Maracana de Basketball du District VI de Bamako. Ladite finale a été délocalisée sur l’espace vert de Faladié Séma, selon les finalistes, pour apporter leur soutien à l’APS-CSU et aux autres personnes venues dire non à la décision de l’église protestante locale qui se proclame propriétaire de l’espace qu’elle aurait acheté à la SEMA. Commencé durant le mois de ramadan pour permettre aux jeunes d’être en jambe (les matchs se jouant chaque nuit), le bouquet final a opposé la formation de Bad Boys à celle de Time Kalaban.

Au terme d’une rencontre à suspens et de rebondissement, Time Kalaban a fini par s’imposer sur le fil par le score de 57 à 56. A rappeler qu’à la mi-temps, Time Kalaban s’est imposé par le score de 30 à 26, avant de voir Bad Boys prendre l’avantage au troisième quart temps 46/43. Le trophée et le mouton ont été remis par la présidente de l’Association pour la Promotion du Sport et de Culture Scolaire et Universitaire, Mme Konaté Mariam Sidibé, au capitaine de Time Kalaban.

A savoir que la finale dames de la même coupe a eu lieu avant. A l’issue de cette confrontation, Time Wassa s’est adjugé le trophée par le score de 36 à 22.

Hadama B. Fofana

