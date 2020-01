La finale de la 1re édition de la Coupe du journal 22 Septembre a opposé le FC Bayern et le ”Tout puissant ” de Yirimadio. Au terme d’une rencontre âprement disputée, c’est le Bayern de Yirimadjo qui s’est imposé au “Tout puissant” par le score (1-0). Le vainqueur a eu la Coupe et une enveloppe de 200 000 F CFA. Son dauphin s’est consolé avec un ballon et une enveloppe de 150 000 F CFA. Cette coupe a été organisée à la demande des jeunes du quartier et le directeur du journal 22 Septembre, El Hadj Chahana Takiou, étant un ancien footballeur, a accepté la demande. Il a félicité l’organisation de cette première édition, avant de promettre une seconde édition prévue pour le 22 septembre 2020, date de la création du journal.

La rédaction

Commentaires via Facebook :