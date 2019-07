Le tirage au sort du championnat national Ligue 1 s’est effectué le lundi 15 juillet au siège de la fédération malienne de football.

– Maliweb.net –Deux poules dont été constituées. Les équipes vont s’affronter en aller-retour et les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour Carré-d’as afin de déterminer le champion. Les quatre derniers des poules A et B seront relégués en seconde division. Le démarrage, qui mettra sans doute fin à la crise que connait le football, est prévu pour le 16 août.

Poule A:

Djoliba AC, AS Real, CSD, AS Bakarkidjan, Mamahira AC, AS Nianan, ASB, Sonni AC, Avenir AC, LCBA, AS Police et AS Performance

Poule B:

Stade Malien, COB, USFAS, ASOM, Onze Créateurs, CSK, Black Stars, US Bougouni, Yéelen Olympique, AS Sabana et USCK.

Abdrahamane Sissok/Maliweb.net

