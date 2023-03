Gianni Merlo, président de l’AIPS au congrès de l’AIPS-AFRIQUE à Dakar “Ensemble nous continuerons à nous battre pour notre indépendance et pour la vérité”

Lors du 7e congrès de l’AIPS-Afrique tenu à Dakar du 23 au 25 février, le président de l’AIPS, Gianni Merlo a souligné l’importance de l’unité pour sauver la profession. Selon lui, “le journalisme sportif est plus important qu’on ne le pense. C’est une mine de culture”.

Le Président de l’AIPS, l’Italien Gianni Merlo, était l’invité d’honneur du 7ème Congrès de l’AIPS Afrique, qui s’est tenu à Dakar du 23 au 25 février 2023. Lors de la cérémonie d’ouverture, Merlo a rappelé aux collègues africains la doivent apporter des changements pour assurer un avenir meilleur au journalisme sportif.

“Nous sommes ici pour discuter de l’avenir de notre profession. Le monde se développe ; la possibilité de changement est un signe de révolution. Dans le travail que nous faisons, nous devons apporter des changements. Le journalisme sportif est plus important qu’on ne le pense. C’est une mine de culture”, a déclaré le président de l’AIPS en présence de nombreux journalistes sénégalais et africains venus de plusieurs pays.

Avec le départ de l’ancien président Obi Mitchell, l’AIPS Afrique entre dans une nouvelle phase de son histoire avec de jeunes aspirants visiblement très engagés au service de l’association au niveau continental. Une dynamique saluée par le président Gianni qui a pourtant insisté sur l’importance de l’unité pour sauver la profession. “Avec la corruption, les matchs truqués, le dopage et les fake news, les gens essaient de détruire notre monde. Nous devons nous défendre et défendre notre objectif commun qui est de défendre notre dignité. Et pour cela, l’unité doit prévaloir. J’ai pris cette direction, et ensemble nous continuerons à nous battre pour notre indépendance et pour la vérité. Nous devons être déterminés à garder le sport propre”, a déclaré Merlo.

Cette première journée du congrès de l’AIPS-Afrique a également été marquée par des présentations sur l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, par Ibrahima Wade, président du Comité d’organisation, sur l’utilisation de l’expertise locale au sein des équipes nationales par le coach des Lions du Sénégal Aliou Cissé qui a remporté la dernière CAN avec l’équipe sénégalaise. Lux September, chef du bureau des médias de la Caf a également fait une présentation sur les progrès réalisés par la CAF et sa relation avec les médias.

Source AIPS

