Légende de la Coupe du monde de 1982, l’attaquant italien Paolo Rossi est décédé à l’âge de 64 ans, ont annoncé son épouse Federica Cappelletti et plusieurs médias italiens, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Son épouse, Federica Cappelletti, a annoncé son décès sur Instagram, publiant une photo du couple avec la légende “Forever,” suivie d’un cœur. “Il n’y aura jamais plus quelqu’un comme toi, unique, spécial”, a-t-elle aussi écrit sur Facebook.

La nouvelle de sa disparition a été reprise dans la nuit de mercredi à jeudi par les médias italiens, qui ont aussitôt rendu hommage au légendaire attaquant italien surnommé “Pablito”.

“Paolo Rossi, l’aimable poète du foot, qui a fait la joie de toute l’Italie en 1982, est mort”, souligne sur son site le quotidien Corriere della Sera, qui évoque la “maladie incurable” dont il souffrait.

Il était “l’homme qui fit pleurer le Brésil et emmena les Azzurri de Bearzot à la conquête de la Coupe du Monde”, relève de son côté le journal La Repubblica.

Ballon d’Or

L’annonce du décès de Rossi intervient moins de deux semaines après celui de la légende argentine Diego Maradona, qui avait remporté la Coupe du Monde 1986.

Paolo Rossi, qui n’aurait pas dû jouer la Coupe du Monde 1982, en est finalement devenu le héros en inscrivant six buts pendant la compétition disputée en Espagne.

Suspendu pour trois ans en mars 1980 dans le cadre du “Totonero”, une affaire de scandale de matches de football truqués et de paris illégaux en Italie, il avait cependant été convoqué pour le Mondial, après une réduction de sa sanction, malgré le scepticisme de la presse et des tifosi.

En Espagne, Paolo Rossi explose avec un triplé lors d’un mythique Italie-Brésil (3-2) qui élimine la Seleçao et envoie la Squadra Azzura en demies. Face à la Pologne, il s’offre un doublé et une place en finale. Lors de cet ultime match contre la RFA, le Toscan marque le premier des trois buts italiens (3-1).

L’Italie remporte sa 3e Coupe du monde, et Paolo Rossi finit meilleur joueur et buteur. Et le Ballon d’Or vient couronner cette année exceptionnelle.

“Capocannoniere”

Sa carrière en club est plus contrastée. Déniché adolescent par les recruteurs de la Juventus, ses premières années sont ternies par trois blessures à un ménisque.

Meilleur buteur de Serie B avec 21 buts et montée en Serie A avec le Lanerossi Vicenza, rejoint en 1976, où il connaît ses premiers succès.

La saison suivante, son club titille la Juventus pour le scudetto et il finit à nouveau “capocannoniere” (24 buts). La Juventus tente alors de le récupérer, en vain.

Après une dernière saison et une relégation avec Vicence, il part pour Pérouse, où son passage est chamboulé par le Totonero. Deux ans de suspension plus tard, Rossi revient à la Juve.

La saison 1983-84 est synonyme d’apogée pour lui et ses compères. Il forme un redoutable trio avec Michel Platini et Zbigniew Boniek et accumule les trophées : Serie A, Coupe d’Italie, Coupe des Coupes, et Supercoupe d’Europe. En 1985, la “Vieille Dame” remporte la Coupe des clubs champions lors de l’effroyable finale du Heysel et ses 39 morts, qui sera le dernier match de Rossi avec les Bianconeri.

Il file chez le rival, l’AC Milan. Handicapé par des blessures, son épisode milanais est un échec. Tout comme celui à l’Hellas Vérone.

En 1987, Rossi décide de tourner la page à 31 ans après près de 400 matches de championnat, 154 buts et 48 sélections (20 buts).

Avec AFP

Commentaires via Facebook :