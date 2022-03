“Il est en train de faire beaucoup de mal à l’intérieur du club. Il ne s’entraine quasiment plus. Neymar arrive limite alcoolisé à l’entraînement. Il va au règlement de compte avec le club.” Avec ces déclarations fracassantes, le journaliste français de RMC Daniel Riolo a fait du bruit ce mardi. Le coéquipier brésilien de Neymar, Lucas Paqueta, a défendu la star du PSG en conférence de presse. “Les gens parlent trop. C’est un privilège d’avoir Neymar avec nous”, a-t-il déclaré.

Paqueta défend Neymar

Les propos de Daniel Riolo ont été entendues jusqu’au Brésil. Et ils ne sont pas (du tout) du goût de Lucas Paqueta, grand ami et coéquipier de Neymar en sélection. “Je pense que c’est un manque de respect de dire des choses qui ne sont pas vraies. Neymar n’en a pas parlé et je crois fermement que ce n’est pas vrai. Mais les gens parlent trop. Je vais vous donner un exemple: certaines personnes ont dit que Spider-Man était venu chez moi pour fêter l’anniversaire de mon fils. Vous ne pouvez pas faire confiance à tout ce que les gens disent et prétendent sur un athlète. Je crois que Neymar est un excellent professionnel et qu’il n’aurait pas fait quelque chose comme ça”, a déclaré le joueur de l’Olympique Lyonnais.

“Vous entendrez toujours de ma part que Neymar est un type formidable, un grand professionnel avec un talent incroyable et sans aucun doute notre meilleur joueur ici dans l’équipe nationale”, a ajouté Paqueta. “L’avoir ici avec nous est un privilège. Avoir Neymar à mes côtés me fait me sentir beaucoup plus fort, tout comme mes coéquipiers ici. Et je pense qu’il ressent la même chose quand il est ici avec l’équipe nationale”.