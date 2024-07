Scénario rocambolesque, le premier match des Jeux Olympiques 2024 entre l’Argentine et le Maroc a été l’objet d’une fin de match folle qui a repris environ deux heures après le coup de sifflet final.

Le tournoi de football des Jeux Olympiques 2024 a débuté ce mercredi et a déjà livré son lot de polémiques. Tout d’abord, le match entre l’Ouzbékistan et l’Espagne (1-2) avait été l’objet de problèmes d’organisations puisque de nombreux visiteurs attendaient encore de rentrer dans le stade alors que le match avait débuté. Dans le même temps, l’Argentine et le Maroc croisaient le fer pour l’une des plus belles affiches de cette phase de poules. Portés par Soufiane Rahimi auteur d’un doublé, les Lions de l’Atlas ont fait le show avant que Giuliano Simeone réduise l’écart. S’en est suivi alors une drôle de fin de match.

Alors qu’un temps additionnel de 16 minutes avait été décidé, l’Argentine a réussi à égaliser en toute fin de rencontre via Cristian Medina sur une action assez invraisemblable. Un final haletant et un match nul 2-2 qui avait un goût amer pour les Marocains. Oui, mais voilà, le but inscrit par l’Albiceleste était litigieux. Près d’une heure après la fin du match, on a appris que la rencontre n’était pas vraiment terminée selon le site officiel des JO puisqu’il fallait réaliser une vérification vidéo alors que les deux équipes étaient reparties aux vestiaires.

Le Maroc a gagné deux heures après

Suspendue, la rencontre n’a pas repris puisqu’un jet de pétard vers le banc argentin et des tensions en tribunes ont nécessité l’évacuation du stade pour reprendre ce match. Deux options s’offraient alors selon la décision de l’arbitrage vidéo au moment de la reprise du jeu. Soit le but argentin était validé et le score de 2-2 était conservé. Soit le but était refusé et le match reprenait pour trois minutes de jeu.

Finalement, l’arbitre suédois Glenn Nyberg a annulé le but pour une position de hors-jeu sur cette action. Le match a alors repris à 2-1 et le Maroc a su conserver son avantage pour s’imposer d’une courte tête. Une belle opération pour les Marocains qui prennent ainsi une bonne option sur la qualification. Les Argentins eux peuvent l’avoir mauvaise avec un scénario rocambolesque qui ne se produit quasiment jamais.

Pub. le 24/07/2024 19:19 MAJ le 24/07/2024 20:43

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :