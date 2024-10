Kylian Mbappé « serein » face à l’enquête pour viol en Suède, son avocat prépare une plainte

Le nom du footballeur serait cité dans une enquête pour viol. Son avocate s’est exprimé dans plusieurs médias depuis mardi soir.

Kylian Mbappé ici le 2 octobre 2024. Son nom apparaît dans une enquête pour viol en Suède, selon des médias locaux.

SPORT – Son escapade en Suède a tourné au fiasco. Le footballeur Kylian Mbappé , dont le nom serait cité dans une enquête pour viol selon les médias locaux, se dit néanmoins « serein » , a affirmé son avocate Marie-Alix Canu-Bernard au JT de TF1 ce mardi 15 octobre.

Me Canu-Bernard a d’abord assuré à la chaîne qu’elle n’avait « reçu aucune plainte » visant son client. « On parle d’un dépôt de plainte, mais on ne sait pas à l’encontre de qui. Je ne sais même pas si la plainte le vice » , at-elle souligné dans le 20-Heures de la première chaîne.

« N’importe qui peut déposer une plainte contre n’importe qui. Et une plainte ne fait pas nécessairement une victime. On ne sait pas qui a déposé plainte, at-elle ajoutée auprès du Parisien . Kylian Mbappé ne voit pas de qui il s’agit, il ignore l’identité de la plaignante et ne sait rien des faits dénoncés, il ne comprend pas. »

Pour elle, il est impossible que Kylian Mbappé ait quelque chose à se reprocher bien que le journal Expressen affirme que l’attaquant du Real Madrid est « raisonnablement suspect » dans cette affaire. « Il n’est jamais seul. Il n’est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aura pour lui une prise de risque » , justifie-t-elle.

Et poursuit : « cela exclut totalement le fait qu’il y ait pu avoir des agissements répréhensibles de sa part. C’est une certitude absolue. » Kylian Mbappé ne s’est pas exprimé directement sur TF1, mais son avocat assure qu’il se sent « particulièrement serein » bien que « totalement éberlué de voir cet emballement médiatique » . « Il ne comprend pas ce qui peut lui être reproché de près ou de loin » , ajoute Me Canu-Bernard.

Une plainte pour « dénonciation calomnieuse » en préparation

Cette dernière ajoute qu’elle déposera une plainte pour « dénonciation calomnieuse » , si le nom de son client venait à être vraisemblablement cité par la justice suédoise, car « c’est impossible de se laisser calomnier et diffamer de cette façon-là » .

Auprès du Parisien, elle s’interroge : « il n’y a aucune raison qu’une plainte pour viol tombe dans le domaine public. Qui avait intérêt à faire ça ? Qui est derrière ? » Lundi, Kylian Mbappé avait pointé du doigt le PSG, avec qui il est en litige au sujet de 55 millions d’euros de salaires impayés .

Ce mercredi 16 octobre, Marie-Alix Canu-Bernard a de nouveau été diffusée dans les médias, sur BFMTV . « À l’heure à laquelle on parle, sachant que nous n’avons aucune information sur la plainte déposée et que nous ne savons même pas si elle vise Kylian Mbappé – essayer d’imaginer pouvoir dire des choses sur sa vie privée, je trouve ça d’une indécence rare » , s’est indignée l’avocate.

Elle imagine aussi que la plaignante a « vraisemblablement » fait fuir la plainte, « au regard du timing, de la façon dont cela a été fait » .

Me Canu-Bernard voit par ailleurs d’un bon œil les enquêtes effectuées à l’hôtel où le joueur a résidé. « Tant mieux. Comme il ne s’est rien passé – et si c’est bien lui dont il s’agit parce qu’ils étaient plusieurs à Stockholm – et dans la mesure où il y a 10 000 caméras dans un hôtel, tant mieux » , un commentaire l’avocat sur le plateau de BFMTV. « On a vu au travers d’autres histoires qui ont récemment touché des sportifs à l’étranger, grâce aux caméras et couloirs d’hôtel, on arrive à savoir très exactement ce qui s’est passé ou pas passé. »

Le parquet suédois a annoncé mardi mener une enquête pour viol après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine passée à Stockholm. Contrairement aux médias suédois, il n’a cependant pas cité de noms. L’avocat de la plaignante a pour sa part déclaré à TF1 qu’elle ne s’exprimerait pas « car une enquête de police est en cours et qu’elle est strictement confidentielle » .

