Pour autant, le Comité suprême Qatar 2022 enrage, car, selon lui, ce texte n’a pas été relu et encore moins validé par les autorités locales. Selon elles, il y aurait d’ailleurs plusieurs fausses informations, notamment en ce qui concerne l’habillement et la longueur des tissus adéquats. Comme précisé par RMC Sport, les organisateurs ont ainsi demandé à ce que ce document soit retiré de l’extranet. Une chose est sûre, cette passe d’armes entre la FIFA et le Comité suprême montrent que les rapports sont plus que tendus, à deux mois seulement du Mondial 2022. Contactée par RMC Sport, la FIFA n’a pas donné suite.