Pendant que les Diables Rouges joueront deux matchs amicaux contre l’Irlande et le Burkina Faso, la tension sera bien plus présente ailleurs, où les billets restants pour la Coupe du monde vont être distribués. Les géants européens que sont l’Italie et le Portugal risquent de manquer le rendez-vous incontournable du football international. Le Sénégal, vainqueur de la Coupe d’Afrique, n’a pas non plus de certitude d’aller au Qatar. Le point sur les enjeux de ces barrages.

Quinze pays se sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar à la fin de l’année 2022. Ce sont la Belgique, l’Allemagne, le Danemark, le Brésil, la France, les Pays-Bas, la Croatie, l’Espagne, la Serbie, l’Angleterre, la Suisse, l’Argentine, l’Iran, la Corée du Sud et le pays hôte, le Qatar. Les 17 places restantes n’ont pas encore été pourvues.

Europe

Trois billets pour onze pays (la Russie étant exclue). Chaque faux pas sera puni à ce stade. Les matchs de barrages détermineront les trois nations européennes qui iront au Qatar. L’Italie, championne d’Europe, affrontera la Macédoine du Nord à Palerme. Le vainqueur de ce match jouera contre le vainqueur de Portugal-Turquie. Il est donc certain que l’Italie et/ou le Portugal seront absents du Qatar. Vers un Mondial sans CR7?

L’exclusion de la Russie permet à la Pologne de passer directement au tour suivant, où Lewandowski et ses coéquipiers rencontreront le vainqueur de Suède-République tchèque. Il y a aussi Pays de Galles-Autriche et Écosse-Ukraine. Ce dernier ne sera toutefois pas joué avant le mois de juin en raison de la guerre en Ukraine. Le vainqueur de Galles-Autriche devra donc patienter encore un peu.

Ecosse – Ukraine (juin)

Pays de Galles – Autriche (24 mars)

Ecosse/Ukraine – Pays de Galles/Autriche (juin)

Pologne – Russie (Pologne qualifiée à la suite de la suspension de la Russie)

Suède – République tchèque (24 mars)

Pologne – Suède/République tchèque (29 mars)

Portugal – Turquie (24 mars)

Italie – Macédoine du Nord (24 maart)

Portugal/Turquie – Italie/Macédoine du Nord (29 mars)