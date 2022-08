Après un mercato XXL réalisé cet été, le FC Barcelone doit maintenant travailler sur le terrain. Lors de la première journée face au Rayo Vallecano, les Catalans n’avaient pu faire mieux qu’un match nul et auraient même pu finir la rencontre par une défaite (0-0). Pour son premier déplacement de la saison chez la Real Sociedad, Xavi avait opté pour un 4-3-3 classique avec un trio d’attaque Torres-Lewy-Dembélé. Raphinha, Kessié, Aubameyang et Depay débutait sur le banc.

Timide en début de match la semaine dernière, le Barça n’a, cette fois-ci, pas traîné. Baldé partait sur son côté gauche et pouvait centrer pour Lewandowski, qui, d’une belle reprise à bout portant, ouvrait son compteur avec le Barça en quelques secondes (1-0, 1e). Une entame parfaite, avant de rapidement retomber dans ses travers, puisque sur une situation sans danger, De Jong perdait le ballon dans sa moitié de terrain. Cela profitait à Silva, qui lançait Isak en profondeur sur la droite de la surface. Ce dernier trompait Ter Stegen d’un petit piqué et tout était à refaire pour Barcelone (1-1, 5e).

Barcelone a eu beaucoup de mal

Et le Barça n’a ensuite plus rien produit. Mis à part une frappe proche du cadre de Torres (24e), rien n’a inquiété les Basques et la Real Sociedad pouvait alors progresser et faire douter les Catalans. Ter Stegen a d’ailleurs sauvé les siens devant Merino (26e), avant une sublime parade devant Silva (44e), puis encore Merino (56e). Mais après un coup tactique de Xavi et l’entrée de Fati et Raphinha, le Barça s’est transformé. Après un bon mouvement entre les deux entrants, Fati, à l’aide d’une magnifique talonnade, trouvait Dembélé et le Français trompait ensuite Remiro d’une frappe croisée (2-1, 66e).

En quelques minutes, les Basques ont ensuite coulé. Après un beau mouvement collectif en une touche de balle, Lewandowski frappait en première intention pour s’offrir déjà son premier doublé avec son nouveau club (3-1, 69e). Avant une sublime déviation de Lewandowski pour le quatrième but signé Fati (4-1, 79e). Sans la manière, mais avec quelques fulgurances intéressantes, Barcelone s’est offert son premier succès en Liga avant de recevoir Valladolid lors de la troisième journée. La Real Sociedad, avec une victoire et une défaite au compteur, ira à Elche.