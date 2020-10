Liga : le FC Barcelone et Séville se quittent dos à dos

Alors que le Real Madrid avait pris la tête de la Liga plus tôt dans la journée grâce à son succès contre Levante (2-0), le FC Barcelone affrontait le Séville FC au Camp Nou dans le cadre d’un match au sommet. Et pour ce choc, Ronald Koeman établissait son équipe dans un 4-2-3-1 avec toujours Neto dans les buts et une charnière Piqué-Araujo. Seul en pointe, Lionel Messi était soutenu par Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Ansu Fati. De son côté, le Séville FC poursuivait dans un 4-3-3 où Diego Carlos et Jules Koundé étaient associés. Ivan Rakitic se trouvait au coeur du jeu auprès de Joan Jordan et Fernando. Enfin, Lucas Ocampos et Suso accompagnaient Luuk de Jong en attaque.

Et il ne fallait pas arriver en retard pour ce choc, car Ivan Rakitic mettait immédiatement le danger sur le but barcelonais d’un coup de tête (4e). Séville débutait bien et Lucas Ocampos voyait sa frappe être contrée par la défense (6e). Barcelone craquait finalement sur un coup de pied arrêté joué à deux entre Joan Jordan et Suso. Dans la surface, Luuk de Jong reprenait le ballon qui flottait et le déposait en force au fond des filets (1-0, 8e). Un avantage logique, mais de courte durée puisque le FC Barcelone égalisait dans la foulée. Lionel Messi essayait de trouver Jordi Alba dans la surface adverse, mais Jesus Navas déviait … Sur Philippe Coutinho. Le Brésilien, très en forme depuis son retour en Catalogne et son prêt au Bayern, n’avait plus qu’à marquer dans le but grand ouvert (1-1, 10e).

Le FC Barcelone a fini fort

Après ce départ en fanfare dans la rencontre, Séville essayait de reprendre l’avantage, mais le centre de Jesus Navas ne trouvait pas preneur (19e). Antoine Griezmann, encore décevant ce soir, répondait immédiatement, mais son tir n’accrochait pas le cadre (21e). Ansu Fati s’essayait à une tentative du pied droit, mais Yassine Bounou s’imposait en deux temps (28e). Suso profitait ensuite d’une mauvaise passe de Frenkie de Jong pour frapper, mais il trouvait le petit filet (31e). Malgré une dernière occasion de Lionel Messi (43e), les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité. En seconde période, le Séville FC se montrait de nouveau ambitieux à l’image d’une demi-volée de Joan Jordan (52e). Peu après l’heure de jeu, Youssef En-Nesyri apportait le danger (64e) et Ivan Rakitic frappait (65e) en faveur des Andalous sans marquer. Même les têtes de Jules Koundé (69e), très solide défensivement sur toutes ses interventions, et Youssef En-Nesyri ne trouvaient pas le cadre (70e). L’attraction barcelonaise venait de l’entrée en jeu de la recrue Sergino Dest (75e) mais aussi du tir de Lionel Messi en fin de match (82e). L’Argentin trouvait Francisco Trincao qui butait sur le gardien (90e +1) et tombait ensuite sur Diego Carlos (90e +2). L’ultime frappe de la Pulga ne donnait rien (90e+3). Finalement les deux équipes se quittent sur un match nul logique 1-1.