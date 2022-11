Surprenante, cette Ligue des Champions 2022/2023 a livré déjà plusieurs enseignements. Si des clubs comme le Club Bruges, Naples ou Benfica ont su surprendre avec un jeu chatoyant et des résultats probants, des grands comme Manchester City, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid ont tenu leur rang. Ce n’est pas le cas de la Juventus, du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid qui sont déjà éliminés de la plus prestigieuse des compétitions. Si certains constats sont définitifs, il reste néanmoins quelques enjeux lors de cette dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Groupe A

Le Napoli et Liverpool sont déjà qualifiés et vont se battre pour la première place. Avantage aux Italiens qui ont gagné 4-1 au match aller et qui ne devront pas perdre avec 4 buts ou plus d’écart face aux Reds pour rester premiers. Pour la troisième place, le scénario est identique entre l’Ajax Amsterdam et les Glasgow Rangers. La formation néerlandaise qui avait gagné 4-0 à l’aller ne devra pas perdre pas 5 buts ou plus d’écart pour aller en Ligue Europa.

Groupe B

Dans le groupe B, nous aurons le droit à une lutte à distance pour la première et la troisième place. Respectivement premiers et deuxièmes, le Club Bruges et le FC Porto sont séparés par un point et disposent d’une différence particulière semblable (4-0 et 0-4) ainsi qu’une différence légèrement favorable aux Portugais (+3 contre +4). Pour que Porto double Bruges, il faut que les Portugais réalisent un meilleur résultat, soit une victoire face à un nul ou une défaite belge ou alors un match nul conjugué à une défaite belge. Bruges défiera le Bayer Leverkusen et Porto croisera le fer avec l’Atlético de Madrid. Pour la troisième place, l’Atlético comptabilise un point de plus que les Allemands, mais ces derniers ont une meilleure différence particulière (2-0 et 2-2). Donc il faut une victoire du Bayer et dans le même temps un nul ou une défaite de l’Atlético ou alors un nul allemand et une défaite de l’Atlético pour que Leverkusen double son prédécesseur.

Groupe C

Pas d’enjeu dans ce groupe C où les positions sont déjà connues. Le Bayern Munich va terminer premier devant l’Inter Milan qui sera deuxième. Le match entre les deux équipes peut permettre aux Allemands de boucler la phase de poules avec 18 points sur 18 alors que l’Inter Milan voudra se venger du match aller (défaite 2-0). Troisième, le FC Barcelone ira en Europa League et voudra terminer sur une bonne note contre le Viktoria Plzen. Les Tchèques tenteront d’éviter le zéro pointé.

Groupe D

Le groupe où tout peut arriver. Tottenham est premier avec 8 points, le Sporting suit avec 7 points comme l’Eintracht Francfort malgré une différence particulière défavorable (défaite 3-0) tandis que Marseille est quatrième avec 6 points. Tottenham doit gagner ou faire nul contre Marseille en espérant un nul entre le Sporting et Francfort pour être premier. Tout autre résultat qu’une défaite qualifiera Tottenham qui se retrouvera à minima troisième. Adversaire des Spurs, Marseille doit absolument gagner pour se qualifier en Ligue des Champions. Une victoire et un nul dans l’autre rencontre et les Phocéens seront même premiers. En cas de match nul conjugué à une défaite du Sporting contre Francfort, l’OM ira en Ligue Europa. Pour l’Eintracht et le Sporting, le scénario offre aussi multiples options. Une victoire de l’une des deux équipes et elle se qualifiera en Ligue des Champions. Un match nul favoriserait en revanche le Sporting qui sera sûr d’être deuxième dans ce contexte.

Groupe E

Suite à sa victoire 2-1 contre Salzbourg, Chelsea a assuré sa première place puisque les Blues comptent trois points d’avance sur Milan avec une meilleure différence particulière (3-0 et 2-0). Ils défieront Zagreb qui est dernier et ne peut plus doubler Milan qui compte 3 points d’avance et une meilleure différence particulière (3-1 et 4-0). Seul espoir croate, s’imposer pendant que Salzbourg perd pour Milan afin d’accrocher la troisième place synonyme de Ligue Europa. Un maigre espoir pendant que Milan recevra Salzbourg pour un choc au sommet. Les Italiens ne doivent pas perdre pour se qualifier alors que les Autrichiens devront obligatoirement gagner.

Groupe F

Le Real Madrid est déjà qualifié au moment d’affronter le Celtic mais une victoire de Leipzig contre le Shakhtar pourrait permettre aux Allemands de doubler les Merengues. Les hommes de Carlo Ancelotti ont néanmoins un matelas confortable puisque seule une victoire de Leipzig les obligeraient à gagner dans le même temps pour rester premiers. Disposant d’un petit espoir de prendre la première place, Leipzig va devoir tenir contre le Shakhtar Donetsk et ne pas perdre. Les Ukrainiens, qui sont à minima qualifiés en Ligue Europa, n’ont pas d’autre choix que de gagner pour se qualifier. Quatrième, le Celtic est déjà éliminé.

Groupe G

C’est le deuxième groupe où il n’y a plus d’enjeu. Leader, Manchester City ne peut plus se faire rejoindre et terminera devant le Borussia Dortmund qui est deuxième et certain d’être qualifié. Troisième, Séville ira en Ligue Europa suite à sa victoire 3-0 contre Copenhague lors de la dernière journée et les Danois sont éliminés de toute compétition européenne.

Groupe H

Une lutte à distance se tiendra entre le PSG et Benfica pour la première place et entre la Juventus et le Maccabi Haifa pour le troisième rang. La Juventus recevra les Franciliens tandis que les Portugais se déplaceront en Israël. Pour la première place, Benfica doit faire un meilleur résultat que le Paris Saint-Germain (victoire contre nul ou défaite parisienne ou nul contre défaite parisienne). Si les deux équipes gagnent, Benfica devra s’imposer avec 5 buts d’écart minimum pour espérer ravir la première place au PSG. Pour ce qui est de la lutte pour la troisième place, la Juventus à l’avantage sur le Maccabi Haifa qui devra espérer faire un meilleur résultat que la Vieille Dame (victoire contre nul ou défaite transalpine ou nul contre défaite transalpine). Si les deux équipes perdent, il faudra un cataclysme pour que les Bianconeri ne soient pas troisièmes puisque la différence de la Juventus est de -3 et celle du Maccabi Haifa est de -9.