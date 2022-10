Dans la continuité de la large victoire de l’Olympique de Marseille face au Sporting (4-1), tous les yeux étaient rivés sur l’autre rencontre du groupe D. L’Eintracht Francfort recevait Tottenham dans une joute cruciale pour la suite du parcours des Olympiens en Ligue des Champions. Un partage des points arrangeait notamment les joueurs d’Igor Tudor dans la perspective de la qualification pour la phase à éliminations directes. Et c’est d’ailleurs sur un score nul et vierge que se terminait cette rencontre, assez pauvre en situation chaude il faut dire (0-0). Dans une première période relativement fermée, les Spurs se montraient les plus dangereux sans réussir à trouver la faille. Harry Kane était à deux doigts de reprendre un bon centre de son coéquipier Heung-Min Son (25e). Peu après, l’attaquant anglais se retournait vite mais sa frappe passait à côté (28e). Même chose pour le Coréen, cinq minutes avant la pause, qui voyait sa frappe passée à côté des cages allemandes (40e). A quelques minutes du retour au vestiaire, Perisic frappait lui aussi juste à côté des cages de Kevin Trapp (43e).

Après la pause, la physionomie de la rencontre restait sensiblement la même avec des Allemands trop inoffensifs et des Anglais trop imprécis pour trouver la faille. Heung-Min Son se montrait à nouveau dangereux mais manquait le dernier geste (53e). A l’heure de jeu, les joueurs de Oliver Glasner commençaient à se montrer un peu plus insistants sur les cages des Spurs mais l’arrière-garde anglaise contrait facilement les tentatives allemandes. Ce match nul fait donc les affaires de l’Olympique de Marseille. Au classement, le Sporting est premier avec six points malgré sa défaite. Les deux adversaires du soir suivent avec quatre points tandis que Marseille est en dernière position avec trois points.

Un groupe A incandescent et un groupe B surprenant

Autres confrontations alléchantes de cette soirée Ligue des Champions, l’Ajax recevait Naples alors que dans le même temps les Rangers se rendaient à Anfield pour affronter Liverpool. Dans la première rencontre, les Partenopei continuaient sur leur folle lancée avec un beau retournement de situation. Après l’ouverture du score de Mohammed Kudus pour les Ajacides sur une déviation de la frappe de Kenneth Taylor (9e, 1-0), Giacomo Raspadori réussissait à égaliser de la tête (18e, 1-1). Giovanni Di Lorenzo donnait ensuite l’avantage à son équipe avec un coup de casque rageur à la suite d’un centre de la pépite géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia (33e, 2-1). Les attaquants enfonçaient ensuite le clou par l’intermédiaire de Piotr Zielinski, bien lancé en profondeur par Zambo Anguissa, juste avant le retour aux vestiaires (45e, 3-1). Les Napolitains continuaient leur marche en avant après la pause avec deux nouvelles réalisations. Giacomo Raspadori inscrivait un doublé sur une nouvelle passe de son coéquipier camerounais (47e, 4-1). Enfin, «Kvara» douchait l’Ajax d’une frappe imparable après un relai avec son compère italien de l’attaque napolitaine (63e, 5-1). Les Ajacides se tiraient définitivement une balle dans le pied avec l’exclusion de Dusan Tadic, leur capitaine, pour un deuxième carton jaune (73e). En fin de rencontre, Giovanni Pablo Simeone crucifiait les joueurs de Alfred Schreuder à la suite d’une passe de Tanguy Ndombele (81e, 6-1) puis le Français trouvait la transversale (89e) pour finir ce match en apothéose.

Dans la deuxième rencontre du groupe A, les Reds se simplifiaient la tâche en marquant d’entrée de jeu. Après une première occasion à mettre au crédit de Darwin Nunez qui trouvait Allan Mcgregor sur la trajectoire de sa frappe (3e), Trent Alexander-Arnold enroulait une frappe parfaite dans la lucarne du gardien écossais, totalement impuissant (7e, 1-0). Le portier des Glasgow Rangers se montrait par la suite intraitable en première période. Tout d’abord sur une belle frappe enroulée de Mohamed Salah (15e). Il remportait ensuite son duel face à Darwin Nunez (34e) et arrêtait ensuite les deux frappes de l’attaquant uruguayen de Liverpool (41e, 43e). Le portier du club écossais devait finalement s’incliner après la pause sur un pénalty transformé par l’attaquant égyptien des Reds (53e, 2-0) mais il permettait à son équipe de rester en vie grâce à une nouvelle intervention sur une lourde frappe de Diogo Jota (59e). Au classement, Naples s’envole. Les Reds talonnent les Italiens. L’Ajax puis les Rangers ferment la marche.

Au sein du groupe B, Bruges affrontait l’Atlético de Madrid dans une rencontre à priori déséquilibrée. Mais le club belge, comme depuis le début de son aventure européenne, déjouait les statistiques et s’imposait face aux Espagnols (2-0) grâce à des réalisations de Kamal Sowah en première période (36e, 1-0). L’attaquant ghanéen profitait d’une percée de Ferran Jutgla pour pousser le ballon au fond des filets. A l’heure de jeu, l’attaquant de pointe espagnol du Club Bruges trompait à son tour Jan Oblak (62, 2-0) tandis que Griezmann ratait un pénalty en tirant sur la transversale à l’aube du dernier quart d’heure de la rencontre (76e). Dans l’autre rencontre, Porto recevait le Bayer Leverkusen. Les Portugais s’imposaient face à leur adversaire (2-0) grâce, dans un premier temps, à une réalisation de son défenseur latéral, Zaidu Zaidu (69, 1-0), rentré quelques minutes auparavant. La fin de la rencontre donnait lieu à un nouveau but de Wenderson Galeno (87e, 2-0). Avec sa victoire, Bruges est seul en tête avec neuf points pris sur neuf possibles. L’Atlético, Porto et le Bayer sont eux à trois petits points avec une victoire chacun.

Les résultats complets de cette soirée Ligue des Champions

Groupe A :

Ajax 1-6 Naples : Kudus (9e) / Raspadori (18e), Di Lorenzo (33e), Zielinski (45e), Raspadori (47e), Kvaratskhelia (63e), Simeone (81e)

Liverpool 2-0 Rangers : Alexander-Arnold (7e), Salah (53e, s.p.)

Groupe B :

Bruges 2-0 Atlético de Madrid : Sowah (36e), Jutgla (62e)

Porto 2-0 Bayer Leverkusen : Zaidu (69e), Galeno (87e)

Groupe C :

Inter Milan 1-0 Barcelone : Calhanoglu (45e+2)

Groupe D :

Francfort 0-0 Tottenham