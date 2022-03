Si les Autrichiens avaient réussi à obtenir un nul à l’aller, ils n’ont rien pu faire face aux Bavarois ce soir, s’inclinant sur le lourd score de 7-1 (8-2 au cumulé). Avec un triplé de Robert Lewandowski notamment.

Les premiers matchs retour de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions se disputaient ce soir, avec un joli choc entre le Bayern Munich et le RB Salzbourg. Après un match 1-1 à l’aller, les Bavarois voulaient logiquement éviter toute surprise à la maison. Il faut dire que le leader de la Bundesliga avait été plus qu’inquiété par son rival autrichien, et c’est à la 90e minute de Kingsley Coman avait permis aux siens de repartir avec le nul. Julian Nagelsmann sortait logiquement l’artillerie lourde, avec un trio Thomas Müller, Sané et Lewandowski aux avant-postes notamment, et un onze globalement très offensif puisque Gnabry, Kimmich, Musiala et Coman composaient la ligne de quatre derrière eux. En face, il y avait notamment Adeyemi comme principale menace offensive, et l’ancien de l’OL Oumar Solet dans l’axe de la défense.

Très vite, les Bavarois annonçaient la couleur, avec une première tentative de Lewandowski repoussée par Köhn. Dans la foulée, Capaldo tentait une reprise dans la surface, contrée par Coman (2e). Un début prometteur donc, mais très vite, ça allait tourner en faveur des Allemands. Lewandowski était ainsi fauché par Wöber dans la surface. Le goleador polonais prenait le portier rival à contre-pied, signant son dixième but de la saison (1-0, 12e). Et si les Autrichiens tentaient tant bien que mal de répliquer, à l’image de la belle reprise de Seiwald sortie par Neuer (15e), Lewy allait encore frapper. Une fois encore, il avait été victime d’une faute de Wöber dans la surface, et battait encore Köhn à contrepied depuis le point de penalty (2-0, 21e).

Entame de match incroyable pour Lewandowski

Pas rassasié, le numéro 9 du Bayern allait y aller de son triplé, après avoir été trouvé en profondeur par Müller. Il profitait ensuite de la sortie manquée du gardien adverse pour conclure facilement (3-0, 23e). Un triplé en moins de 25 minutes, rien que ça ! Les locaux continuaient d’attaquer, et peu après la demi-heure de jeu, c’était au tour de Serge Gnabry de se mêler à la fête. Servi par Coman, l’Allemand frappait sur Köhn, qui ne pouvait cependant pas empêcher le cuir de terminer au fond des filets. Autant dire qu’à la pause, la Messe était dite…

Au retour des vestiaires, les troupes de Julian Nagelsmann continuaient leurs assauts, et l’inévitable Thomas Müller allait lui aussi s’inviter au bal. L’Allemand, en pivot, décochait une frappe puissante qui se logeait au fond des filets, frôlant le montant gauche du portier de Salzbourg (5-0, 54e). Salzbourg parvenait tout de même à sauver l’honneur, en quelque sorte, avec ce but de Maurits Kjærgaard. Une sacrée frappe en lucarne, difficilement arrêtable pour Neuer (5-1, 70e). Et même si les deux équipes ne forçaient plus vraiment sur la fin de match, Müller s’offrait un doublé (6-1, 83e), et Sané faisait aussi trembler les filets (7-1, 85e). Le Bayern a fait le boulot et obtient son ticket pour les quarts en envoyant un sacré message à l’Europe du football…

Source: https://www.footmercato.net/

