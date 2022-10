En pleine bourre en Liga, le FC Barcelone effectuait un déplacement compliqué en Ligue des Champions sur la pelouse de l’Inter, qui de son côté va mal en Serie A. Battus lors du dernier match de C1 à Munich face au Bayern, les Blaugranas étaient sous pression au coup d’envoi de cette rencontre, d’autant qu’un peu plus tôt dans la journée, les Bavarois ont largement battu Plzen (5-0). Xavi pouvait tout de même compter sur ses hommes forts du moment comme Lewandowski, Dembélé ou encore Pedri et Gavi. Inzaghi lui jouait sa tête et titularisait Calhanoglu en soutien du duo Lautaro-Correa. Le meneur turc démarrait fort, donnant le tempo à son équipe. Il se signalait une première fois d’une lourde frappe (7e). Ce début de match était clairement à l’avantage des Italiens entre une main de Garcia finalement non signalée dans la surface (22e) et un but de Correa refusé (29e).

C’est finalement juste avant la mi-temps que Calhanoglu récompensait les siens d’un tir au ras du poteau (1-0, 45e+2). La soirée ne s’arrangeait pas pour les Catalans avec la sortie sur blessure de Christensen (58e). Cela coïncidait pourtant avec la montée en régime de Dembélé. Après une tentative sur le poteau (61e), il envoyait un centre décisif pour Pedri, bien aidé par la sortie ratée d’Onana (67e). Sauf que la VAR intervenait une nouvelle fois, sauvant la mise des Nerazzurri en signalait une main de Fati sur l’action. Xavi perdait un peu ses nerfs, alors que son équipe tentait de revenir au score. Skriniar frôlait le csc (86e), Busquets ne cadrait pas sa tête et la VAR n’accordait pas de penalty sur cette intervention de Dumfries (90e+2). L’Inter a résisté et s’impose 1-0, prenant seule la 2e place de la poule C, trois points derrière le Bayern, trois points devant le Barça. Revanche dans une semaine.