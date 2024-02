Mali : Adama Traoré : «Nous sommes prêts à en découdre avec la Côte d’Ivoire»

Dans ces lignes, le milieu de terrain, titularisé pour la première fois, mardi 30 janvier contre le Burkina Faso, revient sur la dernière sortie des Aigles et se projette sur le choc à venir contre les Éléphants, samedi au compte des quarts de finale

L’Essor : Quelle a été la clé du match contre le Burkina Faso ?

Adama Traoré : Nous avons livré un grand match. Nous étions très concentrés sur le sujet et l’équipe a répondu présente. Avant le match, on a parlé entre nous et on s’est dit beaucoup de choses. Après l’élimination en huitièmes de finale lors des deux dernières éditions, on ne pouvait accepter un troisième échec de suite. On était très motivé et chacun a donné le meilleur de lui-même. La victoire est méritée, même si on a connu quelques difficultés notamment en deuxième période.

L’Essor : C’était votre première titularisation depuis le début de la CAN. Comment vous sentez-vous après cette première apparition ?

Adama Traoré : Je me sens très bien, surtout que l’équipe a gagné. Qu’on débute le match ou qu’on soit intégré, le plus important pour moi, c’est la victoire. Nous nous battons tous pour la même cause qui est de défendre les couleurs du Mali. Si le Mali perd, nous perdons tous, si le Mali gagne, nous gagnons tous. On va se donner la main pour gagner le prochain match contre la Côte d’Ivoire. Nous sommes tous ici pour le Mali et nous devrons rendre fiers les Maliens.

L’Essor : Vous l’avez dit, le prochain adversaire, c’est la Côte d’Ivoire, hôte de la CAN. Comment voyez-vous ce choc ?

Adama Traoré : On va préparer le match. On sait que le match ne sera pas facile, mais nous sommes prêts mentalement et physiquement. Nous sommes prêts à gagner le match. Nous allons corriger les erreurs étalées contre le Burkina Faso. Nous allons rester concentrés, le Mali n’a pas encore dit son dernier mot. Les gros matchs vont s’enchaîner, notre objectif est d’aller au bout, mais pour le moment, nous nous concentrons seulement sur le prochain match.

Envoyés spéciaux

Ladji M. DIABY

Habibou KOUYATÉ

Ladi Madiheri DIABY

Commentaires via Facebook :